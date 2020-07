Wird Watch Dogs Legion ein Open-World-Hackertraum mit beinahe unendlicher Charakter-Vielfalt? Drei Stunden lang konnten wir uns in Ubisofts Vision von London austoben - mit reichlich Auto-Action, fliegenden Drohnen, schleichenden Bauarbeitern und Hacker-Tricks bis der Arzt kommt. Hier kommt die große Vorschau!

cht nur London von einer Serie von Bombenanschlägen erschüttert, sondern auch noch DedSec als Drahtzieher der Terrorakte gebrandmarkt. Schnitt. Nach diesem storytechnisch interessanten, spielerisch aber belanglosen Aufgalopp beamt mich die spielbare Vorab-Version von Watch Dogs Legion mitten ins richtige Spiel: Ganz London ist freigeschaltet, ich kann mich nach Lust und Laune in der Stadt umsehen, dazu mehrere Story-Quests verfolgen, Nebenaufträge erledigen und natürlich das Aufsehen erregende Rekrutierungsfeature ausprobieren. Aber der Reihe nach…

Praktisch: Mit dem Bauarbeiter unserer Crew nutzen wir eine Transport-Drohne - und nähern uns dem Missionsziel einfach aus der Luft.

uch Zocker, die von den beiden bisherigen Spielen der Ubisoft-Serie bislang wenig Notiz genommen hatten, waren erstaunt ob der vollmundigen Prämisse, quasi jeden Charakter, der in London herumläuft, rekrutieren und dann selbst steuern zu können. Der zunächst angepeilte Launch für März 2020 wurde deutlich nach hinten verschoben - eine Konsequenz, die Ubisoft nach den entttäuschenden Verkaufszahlen und Bewertungen von Ghost Recon Breakpoint zog. Die Zusatzzeit für das Entwicklerteam in Toronto merkt man dem Titel an: Nicht nur sieht das virtuelle London richtig stark, klasse texturiert und super ausgeleuchtet aus, der Titel wirkte bei meiner dreistündigen Anspielsession (PC-Version) auch schon wie ein fertiges Spiel - die Einblendungen haben Stil, die Steuerung flutscht, die Technik gibt sich keine Blöße.

Alle relevanten Infos jederzeit verfügbar: Auf Knopfdruck erfährt man alles über potentielle neue Rekruten.





Mit dem Schiff auf der Themse schippern und einfach ein bisschen Sightseeing machen? Klar geht das in Watch Dogs Legion. Trotz verfügbarer Story-Missionen und der Option, alle möglichen Personen zu rekrutieren, hatte ich zunächst einmal schlicht große Lust, mir London anzuschauen. Ich hab den britischen Königspalast gesucht, mir einen Lastkahn geklaut und von der Themse aus den Riesenrad angeschaut und natürlich zig Vehikel ausprobiert. Die steuern sich übrigens angenehm vielfältig und durchgehend exzellent: Bei den wendigen Elektroflitzern gefallen mir die Beschleunigung und das angenehme Surren, mit einem dicken Militär-Jeep knicke ich Straßenlaternen im Dutzend um oder ramme die Cyberbusse. An anderer Stelle mopse ich mir einen edlen englischen Sportwagen oder rase mit dem Zweirad über die Tower Bridge. Kurzum: Es macht wirklich viel Freude, mit den Karossen (und der Handbremse) um die Kurven zu driften, ein paar Fußgänger auf die Haube zu nehmen oder schlicht Chaos zu stiften. Auch hinter dem Steuer meines Wagens kann ich nämlich per Knopfdruck andere Verkehrsteilnehmer manipulieren: Ein Tastendruck hält deren Vehikel an, ein weiterer lässt sie plötzlich andere Autos rammen und so die Kreuzung verkeilen. Ob das während einer hektischen Verfolgungsjagd auch klappen wird und ich so die Polente abschütteln kann, muss sich zeigen - beim freien Herumalbern hatte ich aber schon Spaß damit.

Das freiheitlich denkende Hackerkollektiv DedSec versucht alles, eine Serie von Terroranschlägen in der englischen Hauptstadt zu verhindern - und mein Charakter ist im spielbaren Intro mittendrin. Ein bisschen Schleichen hier, ein bisschen Terminals Hacken da - und natürlich wird auch in Third-Person-Sicht auf Wachen geballert, während der Fortschrittsbalken meiner Cyberattacke langsam wächst. Leider endet die Mission in einem Desaster, als Folge wird niAuf der letztjährigen E3 war die Enthüllung von Watch Dogs Legion eine der großen Überraschungen: AUbisoft Vision von London nach der Serie von Terroranschlägen - sicher eine Referenz auf das Post-9/11-New-York - wirkt glaubhaft, aber nicht so bedrohlich, wie ich es mir ausgemalt hätte. Der Überwachungsstaat ist mit Sicherheitspersonal, Militärfahrzeugen oder Patrouillenbooten präsent, trotzdem scheint die englische Hauptstadt an vielen Stellen einfach nur ein dezent futuristisches Abbild der Realität zu sein. Die Busse sehen megastylisch aus, überall sausen Elektroautos herum und die Menschen wirken modern, aber noch realistisch - kaum Spuren von Cyberpunk-Freaks in Barackensiedlungen, zumindest nicht in den Bereichen, in denen ich herumgecruist bin.