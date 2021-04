Mit Hilfe verschiedener gefundener Gegenstände soll man für Aufruhr und Ablenkung sorgen können.

Das Action-Adventure dreht sich um die Vorgeschichte von Gollum bzw. Sméagol – noch vor den Geschehnissen aus Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Nach akrobatischen Schleich- und Kletter-Touren durch allerlei Gruben und schmale Tunnel in Mordor (in denen sich der Protagonist dank jahrelanger Übung agil fortbewegen kann) führt die Reise u.a. an Spinne Shelob vorbei und zu den Elfen im Düsterwald. Auch kooperative Aufgaben mit Computer-Partnern sowie Adventure-ähnliche Umgebungsrätsel sollen eine Rolle spielen. Getroffene Entscheidungen und persönliche Spielweise sollen sich unmittelbar auf Gollums Persönlichkeit auswirken: Zwischen den beiden Persönlichkeiten Gollum und Sméagol tobt schließlich auch hier ein ewiger Zwist. Der Spieler kann laut den Entwicklern Einfluss darauf nehmen, ob die düsterere Seite von Gollum übernimmt - oder eher die Anflüge von Vernunft des ehemaligen Sméagol. So lässt sich das Spiel sogar fast komplett auf „gute“ Weise spielen, was allerdings Vergeltungs-Aktionen erschweren kann. Im Gegenzug zeigen sich je nach Moral-Status verschiedene Charaktere unterschiedlich kooperationsfreudig.Die Idee zu einer ganzen Reihe von Herr-der-Ringe-Spielen kam übrigens von King Art (T he Book of Unwritten Tales Iron Harvest ) aus Bremen. Als die Zusammenarbeit zum ersten Teil aus Zeitnot nicht zustande kam, entschied sich Publisher Daedalic für eine Entwicklung im eigenen Hause und formte ein Team von rund 80 Personen, um ein eigenes Konzept auf die Beine zu stellen. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe für das Studio, das sich bisher noch nicht in den Bereich größerer Action-Adventures vorgewagt hat. Zusätzlich wurden für das Großprojekt auch einige Freelancer im Bereich der Grafik und Animationen engagiert. Als Startzeitraum ist das dritte Quartal 2022 angesetzt; uns wurde allerdings ein relativ alter Build von ca. Mai 2020 vorgespielt, aus dem wir leider keine bewegten Szenen zeigen dürfen. Vermutlich hatte Daedalic Bedenken, dass die Grafik in der Öffentlichkeit als repräsentativ fürs finale Spiel angesehen werden könnte.Komplett grundlos ist die Vorsicht nicht: Vor allem die Übergänge zwischen den frühen Animationen wirkt oft noch etwas abgehackt, was sich u.a. bei weiten Sprüngen offenbart, die noch nicht wirklich physikalisch korrekt anmuten. Auch davon abgesehen erinnerte die finstere Kulisse und ihre Detailfülle vielerorts bislang eher an ein (hochwertiges) Indie-Spiel als an einen AAA-Titel. Auch im aktuellen Trailer und den dazugehörigen Screenshots wirken manche Charakter-Details wie Haare noch etwas platt. Die stimmungsvoll beleuchteten Holzmaschinen und Seilkonstruktionen können sich aber bereits sehen lassen.Spielerisch sollen die Passagen aus dieser Demo näher an dem liegen, was Herr-der-Ringe-Fans im finalen Spiel erwartet. Auf der Flucht aus Saurons Festung Barad-dûr wurde bereits deutlich, welch wichtige Rolle leises Vorgehen und die Akrobatik spielen: Schnelle Klettertouren, gezielte Sprünge, Wandlauf-Kombos, Seilschwünge, Rutschpartien und das Erklimmen von Stäben beherrscht der Protagonist nach seinem langen Training ähnlich gut wie die Wahrnehmung von verdächtigen Geräuschen. All das ging relativ flink ineinander über. So mogelte sich der Spieler immer wieder an Grüppchen und Wachposten vorbei, um über dicke Balken zu Aussichtspunkten zu gelangen und dann einen ruhigeren Alternativpfad auszuspähen.