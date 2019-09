Nach Planet Coaster, dem anfänglich etwas mehr Fleisch auf den Rippen gutgetan hätte, und Jurassic World Evolution, das hauptsächlich schön aussah und zu wenig Spielraum bot, steht mit Planet Zoo die nächste Aufbau-Simulation von Frontier Developments in den Startlöchern. Haben die Entwickler aus den Macken ihrer bisherigen Titel gelernt? Wir haben den Zoo-Aufbau angespielt.

Je nach Bewertung hat jedes Tier das Potenzial, ein Publikumsmagnet wie Eisbär Knut zu werden. Herdentiere entwickeln mit der Zeit soziale Rollen als Alpha-Tier und dergleichen. Zugleich wird jedes Tier einzeln simuliert, wird im Laufe älter und stirbt irgendwann an Altersschwäche.

Overlays helfen bei der Übersicht. Hier sind dreckige und saubere Wasserflächen zu sehen.

Knapp eine Stunde konnten wir bei Frontier Developments einen fortgeschrittenen Zoo verbessern, ausbauen und reparieren. Und zum Glück sieht es so aus, als hätten sich die Entwickler die Kritik der letzten Jahre an Jurassic World Evolution und Planet Coaster zu Herzen genommen und endlich die Spieltiefe angehoben - gerade in Hinblick auf die Bedürfnisse der Tiere und die Gestaltung der Gehege. Die Mandrille wollen z.B. viele Klettermöglichkeiten, Krokodile brauchen ausreichend sauberes Wasser und etwas mehr Abwechslung beim Futter finden auch Elefanten toll.Bleiben wir zunächst bei den Primaten. Mandrill-Affen brauchen wie alle anderen Tiere eine bestimmte Mindestgröße des Geheges, Unterstände als Schlupfwinkel, allerlei Anlagen zum Klettern und eine Kombination an Geländemarkmalen, die man wie mit einem Pinsel direkt auf das Gelände malen kann. Sie brauchen Grass, Steine und Erde, jedoch nicht so viel Sand und schon gar keinen Schnee. Je nachdem, welche Elemente hinzufügt werden, ändert sich live die Habitat-Statistik und man kann direkt sehen, ob die Veränderung den gewünschten Effekt hatten. Im Prinzip muss man alle Balken in den "grünen Bereich" bringen.Insgesamt setzt sich die tierische Zufriedenheit mit dem Gehege aus der Sauberkeit, der vorherrschenden Temperatur, der Bodenmischung, der Pflanzenauswahlund den Unterständen zur Verfügung. Unterstände sind wichtig, wenn sich Tiere bei Regen unterstellen wollen oder wenn sie von zu vielen Besuchern gestresst sind und sich Ausruhen müssen. Apropos Sauberkeit. Die Tiere hinterlassen regelmäßig Ausscheidungen, die von Tierpflegern "weggesaugt" werden. Die Zufriedenheit der Tiere ist entscheidend für die Bewertung und den Erfolg des Zoos.Die Tiere haben unterschiedliche Ansprüche an ihren Lebensraum im Zoo und diese Bedürfnisse gehen weit über die oberflächlichen Dinge aus Jurassic World Evolution hinaus. Neben den eben erwähnten Anforderungen an das Habitat muss man sich um die Ernährung, das Sozialleben und bereichernde Beschäftigungen kümmern. Zur Ernährung gehören die Versorgung und die Qualität von Nahrung und Wasser. Im beispielhalten Demo-Zoo geht es einem Krokodil nicht gut, weil das Wasser in seinem Gehege verdreckt ist, zumal das Krokodil dieses Wasser auch trinkt. Also muss eine Wasseraufbereitungsanlage her. Man klickt sich durch das verschachtelte und filterbare Menü, das schwer an Planet Coaster erinnert und sucht die Einrichtung raus. Zeitgleich wechselt das Spiel in den passenden Overlay-Modus und zeigt dreckige (rot) sowie saubere (blau) Wasserstellen an. Die Wasseraufbereitungsanlage hat einen begrenzten Wirkungskreis und muss so platziert werden, dass idealerweise mehrere Problemfeuchtgebiete abgedeckt werden. Wasserrohre werden nicht verlegt. Da den Besuchern solche Zoo-Betriebsgebäude nicht gefallen, sollte man sie abseits der Hauptwege bauen oder hinter irgendwelcher Dekoration verstecken. Auch hier helfen die Overlays.Kompliziertere und teurere Futteranlagen, Spielzeuge für die Tiere und praktische Möglichkeiten zum Kratzen sorgen derweil für bereichernde Beschäftigungsmöglichkeiten. Die letzte Zufriedenheitskomponente ist das Soziale, also die Anzahl der Artgenossen im Gehege, der Platz an sich und der Stress. Tiere können gestresst werden, wenn ihnen die Umgebung oder die Gesellschaft nicht passt und es keine Möglichkeit gibt, sich den Blicken der lärmenden Besucher zu entziehen. Richtig praktisch ist in diesem Bezug eine Einweg-Glaswand als Gehegewand, die nur Blicke in das Gehege ermöglicht, die Besucher aber aus den Augen der Tiere verbannt. Leider ist dieses Bauteil sehr teuer, außer man spielt im Sandkasten-Modus ohne Geldbegrenzung.