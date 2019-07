Mit GRID meldet sich Codemasters bewusst nicht mit einer numerischen Fortsetzung der Reihe zurück. Stattdessen interpretiert Game Director Christoph Smith das Rennspiel eher als erweitertes Remake, bei dem man sich hinsichtlich Inhalt und Fahrgefühl am Erstling orientieren will. Wir durften uns hinters Steuer klemmen und haben für die Vorschau Gas gegeben...

Neben realen Rennpisten warten wieder einige Stadtkurse.

Bei Nacht wird jetzt ebenfalls gerast.

Ja, da werden sofort Erinnerungen wach, wenn man wieder durch die hügeligen Straßen von San Francisco brettert oder lässig um diesen einen Brunnen in Barcelona driftet, wie man es bereits 2008 getan hat, als Codemasters hierzulande unter dem Namen Race Driver: GRID seine neue Rennspielserie für die Xbox 360, PS3 und den PC veröffentlichte. Als inoffizieller Nachfolger von DTM Race Driver überzeugte die Reihe schon bei ihrer Premiere durch eine breite Auswahl an verschiedenen Disziplinen mit einem entsprechenden Fuhrpark, an der man weiterhin festhalten wird.Das grundlegende Konzept behält Codemasters ebenfalls bei: Beim neuen GRID warten jede Menge Rennveranstaltungen und Mini-Meisterschaften, die sich angefangen bei Touring-Fahrzeugen über Stockcars und Tuner-Flitzer bis hin zu leistungsstarken Boliden aus der GT-Klasse erstrecken. Dazu gesellen sich eine Reihe von Einladungs-Events (Invitationals) und Herausforderungen rund um den zweifachen F1-Weltmeister Fernando Alonso. Der Spanier ist als Motorsportberater nicht nur in die Entwicklung involviert, sondern hat bekanntlichauch das eSport-Team „FA Racing“ gegründet. Einige Mitglieder wird man im Spiel ebenfalls antreffen.Angesichts der Zusammenarbeit ist es daher keine große Überraschung, dass mit dem Renault R26 Alonsos ehemaliger Dienstwagen aus der Formel Eins mit an Bord ist. Darüber hinaus darf man sich erneut auf einen breit gefächerten Fuhrpark einstellen, der von einfachen Karossen wie einem VW Golf GTI über Klassiker wie den Ford Sierra RS 500 Cosworth bis hin zu Muscle Cars wie dem Pontiac Firebird oder Supersportwagen vom Kaliber eines Audi R8 oder Porsche 911 Carrera RSR 3.0 reicht. Zwar wird man im Vergleich zu den riesigen Auto-Sammlungen aus Forza Motorsport & Co einige Modelle vermissen, doch kann sich die Auswahl trotzdem sehen lassen und dürfte für abwechslungsreiche Fahrmomente hinter dem Steuer sorgen. Weniger überzeugend sind derzeit die Motorenklänge, die vor allem in der Cockpitansicht sehr gedämpft wirken. Doch auch in Außenansichten vermisst man Details wie krachende Fehlzündungen.Bei der Fahrphysik peilt man erneut die goldene Mitte zwischen Arcadespaß und Simulation an. Oder wie es Game Director Christoph Smith ausdrückt: „Wir wollen Fans von Arcade-Racern ansprechen, die etwas mehrAnspruch verlangen und gleichzeitig Spieler von Simulationen, die es mal etwas lockerer angehen wollen.“Tatsächlich fahren die Boliden hier selbst mit eingeschalteten Hilfen nicht wie auf Schienen, sondern erfordern immer noch ein gewisses Können hinter dem Steuer. Umgekehrt dürfen auch Simulations-Freunde hier einen gewissen Anspruch erwarten und nicht nur die diversen Unterstützungssysteme deaktivieren, sondern auch ihr Lenkrad-Setup inklusive Kupplung-Unterstützung verwenden. Beim Thema Setup versucht man sich ebenfalls an einem Mittelweg: Zwar darf man am Getriebe, Federn, Stoßdämpfern, Stabilisatoren und der Bremsbalance schrauben, doch werden jeweils nur vier Einstellungsstufen geboten.