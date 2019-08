SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Die knalligen Farben und liebevoll animierten Charaktere erwecken die TV-Serie zum Leben!

Die Jungs und Mädels von Purple Lamp haben mit dem Remake ganze Arbeit geleistet, denn die Spielwelt von Spongebob Rehydrated sieht fantastisch aus! Angefangen bei den knalligen Farben, den idyllischen Schauplätzen, die direkt aus der beliebten Serie stammen könnten, über die fantastischen Animationen der Charaktere. Als Fan ging mir schon bei den ersten Kämpfen gegen Planktons fiese Roboterarmee das Herz auf: Für seine Hauptattacke dreht sich Spongebob einmal im Kreis, um dabei Feinde mit seinem Seifenblasen-Stab auszuschalten. Um höher gelegene Gegenstände zu erreichen und kleine Plattform-Rätsel zu lösen, kann er einen Doppelsprung nutzen, indem er sich von einem Quallen-Helm in die Lüfteheben lässt. Wird man in den simplen Kämpfen verwundet, sollte man schleunigst nach Unterhosen Ausschau halten, die wie die Herzen in Zelda zur Heilung dienen.