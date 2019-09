Auf den ersten Blick sieht Darksiders Genesis wie ein Hack-and-Slay à la Diablo oder Path of Exile aus, sowohl die Sichtweise als auch das Spielgeschehen sprechen dafür. Aber nach unserer Anspielrunde stellten wir fest, dass Darksiders Genesis der Serie treu bleibt und sich vielmehr am ersten Darksiders orientiert, nur aus einer anderen Perspektive. Mehr erfahrt ihr in der Vorschau.

Ausweichen. Attackieren. Kugeln einsammeln.

Auf dem Weg zu einer versteckten Kiste.

In Darksiders Genesis wird die Vorgeschichte von Darksiders und vor allem der Ursprung der Sieben Siegel erzählt. Im Mittelpunkt stehen die beiden apokalyptischen Reiter War und Strife, die gegen Lucifer antreten. Der trügerische Dämonenkönig plant, das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle zu stören, indem er hochrangigen Dämonen in der Hölle neue Macht verleiht. Den beiden Reitern obliegt es, diese Dämonen zur Strecke zu bringen, zumal Strife auch die Motive des Rats hinterfragt. Zwischensequenzen werden übrigens mit gezeichneten Charakterporträts im Stil von Battle Chasers: Nightwar realisiert.War kennt man bereits als Hauptfigur aus Darksiders. Er ist ein Nahkämpfer, der sich mit mächtig schwungvollen Attacken und Flammenwirbel mitten im Kampfgeschehen am wohlsten fühlt. Ein bisschen Fernkampf kann er ebenfalls. Strife (deutsch: Unfriede, Streit) feiert in diesem Spiel sein Serien-Debüt. Er bildet den Gegenpol zu War, da er ein pistolenschwingender Fernkämpfer ist. Er kann mit zwei Einzelknarren schießen oder beide Waffen für einen mächtigen Schuss zusammenbauen und abfeuern. Außerdem kann er manche Schüsse aufladen und mehrere Munitionstypen mit unterschiedlichen Effekten nutzen. Wie War kann er rasant den Gegnern ausweichen oder ihnen aus dem Weg preschen.Beide Charaktere werden direkt gesteuert - eine Point-&-Click-Steuerung wie bei Diablo auf PC gibt es aktuell nicht. Mit dem Controller steuert man die Spielfigur mit dem linken Analog-Stick, während man mit dem rechten Analog-Stick beispielsweise die Schussrichtung von Strife bestimmt. Hierbei erinnert Darksiders Genesis an einen Twin-Stick-Shooter.Ist man im Alleingang unterwegs, kann man jederzeit zwischen beiden Charaktere hin- und herwechseln. Im kooperativen Mehrspieler-Modus (lokal mit vertikal geteiltem Bildschirm oder online) übernehmen zwei Spieler jeweils die Rollen die beiden Reiter, wodurch sich praktische Synergien aus Nah- und Fernkampf ergeben. Die apokalyptischen Formen beider Reiter sind ebenfalls verfügbar. Strife kann sich beispielsweise in ein Mecha-Alien mit Laser am Schwarz verwandeln. Bei der Präsentation auf der gamescom 2019 wurden zudem kooperative Rätsel-Herausforderungen versprochen, die im Solo-Modus nicht möglich wären.Ungewöhnlich sind außerdem die Finishing-Moves, die beide Reiter auf Tastendruck an manchen Gegnern vornehmen können. Sie erinnern ein wenig an die Glory-Kills aus Doom.