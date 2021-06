Ein Ring, sie zu binden

Wir konnten zwar noch nicht spielen, aber im Rahmen der E3 einen exklusiven Blick auf Elden Ring werfen und eine Stunde mit Hidetaka Miyazaki sprechen. Das Action-Rollenspiel soll am 21. Januar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox One sowie Xbox Series erscheinen. Was steckt hinter diesem Dark Souls in offener Welt? Wie wird die Story erzählt, wie wird gekämpft und was ändert sich gegenüber früheren Abenteuern von From Software? Mehr dazu in der Vorschau.