Alle im Cockpit platzierten Instrumente funktionieren tatsächlich und können bedient werden. Derweil vereisen langsam die Scheiben.

Alternativ zu den Tastaturkürzeln können in den unfassbar detailverliebt nachgebildeten Cockpits alle Schalter einzeln mit der Maus angeklickt und betätigt werden. Sämtliche analogen Instrumente, Knöpfe, Transponder, Radar und Bordcomputer im Cockpit funktionieren übrigens und je nach Sonnenstand sind die Instrumente schwerer ablesbar.Die Komplexität der Simulation ist wirklich beeindruckend. So werden die Aerodynamik und die auf das Flugzeug wirkenden physikalischen Kräfte an bis zu 1.000 Stellen der Flugzeugoberfläche berechnet. Luftströme, Luftmassen, Wolkenbildung und Winde werden simuliert, wobei selbst leichter Wind spürbaren Einfluss auf die Flugsteuerung hat. Das geht sogar so weit, dass Auftrieb und Turbulenzen direkt mit der lokalen Temperatur zusammenhängen. Sämtliche Wolkentypen in der Atmosphäre, allesamt in 3D mit volumetrischem Regen und dynamischen Wasser- sowie Vereisungseffekte, werden aufgeboten. Die Wettereffekte profitieren von den Live-Wetterdaten, die von Meteoblue geliefert werden. Hinzukommen Live-Flugdaten von Flugzeugen aus der realen Welt, echte Flugrouten sowie aufwändiger Funkverkehr.Für fortgeschrittene Flugsimulanten sieht es dann so aus: Flugplan einrichten und Wegpunkte setzen, die Checkliste im Cockpit durchgehen, Taxi spielen, Funkgespräche führen, Startvorbereitung treffen, abheben, Reiseflughöhe erreichen, Autopilot setzen, ATCs wechseln, Landeanflug starten, am Ziel landen, zum Gate fahren. Das Passagieraufkommen wird leider nicht simuliert.