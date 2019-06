Blockiges Koop-Gemetzel

Bei Mojang in Stockholm arbeitet derzeit ein kleines Team an Dingen, die man in Minecraft nicht erleben kann – so Game-Director Mons Olson. Keine Kreativgestaltung, sondern altmodisches Kerker-Gemetzel – so lautet die Marschrichtung für Minecraft Dungeons, welches sich in Los Angeles bereits ausprobieren ließ. Mehr dazu in der E3-Vorschau.