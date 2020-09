Mit Gods & Monsters hatte Ubisoft vor fast eineinhalb Jahren für Aufsehen gesorgt, zumal das Action-Adventure schwer an The Legend of Zelda: Breath of the Wild in einem märchenhaften Griechenland erinnerte. Danach wurde das Projekt im Zuge der Qualitätsoffensive nach Breakpoint um mehr als ein halbes Jahr verschoben. Jetzt ist es wie Phönix aus der Asche unter neuem Namen aufgetaucht: Immortals Fenyx Rising. Wir haben "Breath of Greece" angespielt.

Auch große Gegner sind kein Problem für Fenyx.

In der Unterwelt gilt es Rätsel zu lösen.

Bei der E3 2019, damals, als es noch physische Messen gab, präsentierte Ubisoft mit Gods & Monsters ein comichaftes Action-Adventure nach Zelda-Bauart, das in der griechischen Mythologie angesiedelt war. Nach der Ankündigung verschwand das Spiel, das eigentlich am 25. Februar 2020 erscheinen sollte, wieder in der Versenkung. Es wurde nach den Design- und Qualitätsmängeln von Ghost Recon Breakpoint zusammen mit Watch Dogs: Legion und Rainbow Six Quarantine vorsichtshalber auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt bricht der französische Publisher sein Schweigen und wird das Spiel unter dem neuen Namen "Immortals Fenyx Rising" am 3. Dezember 2020 auf den Markt bringen. Bei der jüngsten Wiedervorstellung erklärten die Chef-Entwickler, dass die Rückmeldungen der interessierten Spieler wohl so verheißungsvoll waren, dass sie dem Projekt mehr Entwicklungszeit spendieren und den Umfang vergrößern wollten - prinzipiell eine gute Idee ...In dem Open-World-Abenteuer steuert man die Halbgöttin Fenyx und versucht, die Macht der griechischen Götter wiederherzustellen, die ihnen von Typhon, dem "tödlichsten Wesen" der griechischen Mythologie, gestohlen wurde. Fenyx ist ein wahres Multitalent. Sie kann Springen, mit ihren Flügeln gleiten, nahezu überall Klettern, Schleichen und natürlich vielfältig Kämpfen. Auf ihrem Weg durch die sieben thematischen Welten, die an ein farbintensives Märchen in einem Themenpark erinnern, bekämpft man mythologische Kreaturen, darunter Gorgonen, Harpyien und Zyklopen, löst in die Umgebung eingebettete Rätsel, stellt sich Prüfungen, sammelt Zeug und absolviert Jump-&-Run-Passagen - ganz wie bei The Legend of Zelda oder Darksiders Allerdings soll sich Immortals Fenyx Rising selbst nicht so ernst nehmen. In dem Gebiet, die Schmiedelande, das wir zwei Stunden lang anspielen konnten, musste die Schmiede der Götter wieder angefeuert werden. Währenddessen meldeten sich immer wieder Prometheus und Zeus aus dem Off zu Wort, die irgendeinen Blödsinn über Essen und Trinken, das Internet und das Googeln des eigenen Namens faselten. Natürlich wirkt solch bemühte Leichtigkeit auflockernd, will aber nicht so recht zu dem Szenario passen - von dem modernen Gefasel und dem Durchbrechen der vierten Wand ganz zu Schweigen. Hoffentlich rücken diesen eingestreuten und überdrehten Elemente in der finalen Version stärker in den Hintergrund.Gekämpft wird reichlich. In den Schmiedelande u.a. gegen Diener von Typhon, Harpyien oder stählerne Wachroboter der Schmiede. Gegner können, anvisiert oder nicht, mit leichten oder schweren Attacken traktiert werden - oder man holt gleich den großen göttlichen Hammer von Hephaistos raus. Oder man schleudert die Feinde in die Luft und schnetzelt dort weiter, wobei dies bei den dicken Brocken nicht unbedingt funktioniert. Fenyx kann mit einer Ausweichrolle den feindlichen Attacken aus dem Weg hechten oder manche Angriffe auch Parieren. Weicht man im richtigen Moment aus oder setzt die Parade zielgenau ein, wird die Zeit als Belohnung verlangsamt und man kann mehr Attacken gegen die sich langsamer bewegenden Feinde einsetzen. Die Kämpfe wirkten bisher ziemlich zackig, flüssig und gut lesbar. Außerdem kann man die Gefechte aus dem Verborgenen mit Stealth-Bonus beginnen und jederzeit nahtlos auf Fernkampf mit Pfeil und Bogen oder geworfenen Gegenständen aus der Umgebung wechseln.