Auf der E3 wurde das PSVR-Headset zur Zeitmaschine.

Wenn man kurz zuvor das deutlich komplexere Sniper Ghost Warrior Contracts gespielt hat, wirkt Sniper Elite VR extrem arcadelastig. Das mag einerseits am deutlich älteren Weltkriegs-Szenario in einer sizilianischen Kleinstadt liegen, in dem es derlei moderne Gadgets noch nicht gibt. Und andererseits vermutlich daran, dass man den Spieler unterm Headset nicht mit übertrieben vielen Menüs nerven will. Ziel ist es, dem Widerstand an verschiedenen Orten in Italien zu helfen, u.a. bei der Beseitigung der deutschen U-Boote. Im Ausflug über die Dächer hielt ich mir immer wieder das virtuelle Visier vors Gesicht, um wie in der Realität durchs Rohr zu blicken. Ganz ohne Knopfdruck oder andere Steuerungstricks – ein Detail, das wiederum für ein Gefühl von Authentizität sorgt.Etwas ungewohnt ist, dass sich das Bild komplett schwarz färbt, wenn man sich das Zielfernrohr zu nah ans (bzw. ins) Auge rammt, weil man es hier schließlich nicht zur Stabilisierung gegen den Kopf drücken kann. Es werden übrigens auch andere Peripherie-Geräte wie Move unterstützt. Wann der Einzelspieler-Titel für PlayStation VR, Oculus Rift, SteamVR und Viveport erscheint, steht noch nicht fest.Beim Spieldesign war bislang eher die klassische VR-Schießbude angesagt. Im Stehen oder Sitzen lehnt man sich immer wieder leicht zur Seite, um an den teils weggesprengten Mauern vorbei zu lugen. Die Gegner wechselten immerhin ab und zu die Deckung, all zu clever wirkten sie aber noch nicht. Die Story von Tony Schumacher (Autor der John-Rossett-Romane) fehlte noch, da sich das Projekt laut den Entwicklern bei Rebellion und den ebenfalls beteiligten Engine-Spezialisten von Just Add Water noch im Anfangsstadium befindet. Von etwas hölzernen Animationen abgesehen konnte sich der Zweite VR-Weltkrieg aber bereits sehen lassen.Detailreiche Ziegelwände und hübsche Spiegelungen vermittelten ein gutes Räumlichkeitsgefühl. Wer auch die Einschüsse der Serientradition nach in der brutalen Röntgen-Killcam sehen möchte, sollte aber einen starken Magen mitbringen. Ich habe die schnelle Kamerafahrt sofort wieder deaktiviert, weil mein Bauch zu rebellieren begann. Einige Komfort-Optionen wie eine Vignette, ruckartiges Drehen oder optionale Teleportation waren allerdings schon integriert.