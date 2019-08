New Super Lucky's Tale

Lucky ist nach wie vor underground!

Das Ergebnis fühlte sich beim Anspielen in Köln schon richtig gut und knackig responsiv an. Endlich wird man nicht mehr von den manchmal etwas sperrigen Kamerawinkeln in der Entdeckungslust eingeschränkt. Einfach loslaufen, hüpfen und wie in Super Mario Odyssey frei die Kamera rotieren lassen! Sicher, die Auflösung wirkt auf dem großen Schirm ein klein wenig „krümelig“ und man muss mit 30 Bildern pro Sekunde auskommen. Davon abgesehen hinterlässt der Switch-Titel aber bereits einen sehr hübschen, farbenfrohen Eindruck.Es handelt sich also erneut um einen Nachfolger der ersten zwei Abenteuer, die seinerzeit exklusiv für Oculus Rift bzw. PC und Xbox erschienen. Einige Elemente wurden allerdings übernommen, so dass Kennern z.B. der steinerne Golem-Gigant, Kulissen und andere Dinge bekannt vorkommen dürften. Ich attackierte mit dem wirbelnden Fuchsschwanz zuckersüße Raupen und wirbelte Schalter um, damit herunter krachende Rampen den Weg nach oben öffneten.Da die Katze Mittens einen neuen Rivalen suchte, attackierte sie kurzerhand das Luftschloss, während der schlafende Gigant gerade ein Nickerchen hielt und nicht aufpasste. Ich darf die Suppe also auslöffeln und sammle erneut Steinköpfe in den Winkeln der überschaubaren Areale.Luckys coolste Spezialität ist natürlich wieder seine Fähigkeit zu graben. So wühlte ich mich z.B. durch eine Reihe vergrabener Münzen, bis ich schließlich in einem Käfig landete und darin einen versteckten Buchstaben fand.