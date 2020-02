Im August 2019 wurde Das Schwarze Auge: Book of Heroes angekündigt. Das Action-Rollenspiel wird vom kleinen finnischen Studio Random Potion entwickelt und soll im Frühjahr 2020 für den PC rein digital für etwa 30 Euro erscheinen. Dazu gibt es eine prominente Randnotiz: Als Publisher zeichnet Wild River verantwortlich, das internationale Gaming-Label des Distributors EuroVideo, das neben Marc Forster auch Will "The Fresh Prince" Smith gehört. Ist hier ein Geheimtipp im Anmarsch?

Selbst wenn ich natürlich berücksichtige, dass laut Producer Michael Hengst ein "kleines Zehn-Mann-Team" hier - trotz der namhaften Lizenz - kein episches Rollenspiel à la Baldur's Gate 3 Divinity: Original Sin 2 oder Pillars of Eternity 2 inszenieren will, sondern einen kooperativen Dungeon-Crawler, in dem vier Helden gemeinsam in Draufsicht losziehen, um fette Beute zu machen, war der vorgespielte Modus für Solisten ein Graus. Nicht nur, dass es keinerlei natürliche Figurenreaktionen gab: Die computergesteuerten Gefährten handeln ja komplett automatisch, ohne taktische Befehle oder Pausefunktion, so dass sie letztlich wie wild und teilweise dämlich durch den Dungeon hetzen. Der Anführer schleicht? Die anderen nicht. Sie steigen nicht mal auf! Identifikation? Null.



Dungeons ohne Anziehungskraft



In der Draufsicht erkundet ihr Dungeons mit bis zu vier Freunden.



Immerhin kann man nicht nur Monster verkloppen, um an Silber zu kommen, sondern an Türen lauschen, Fallen mit Markern versehen, Bier vergiften, Statuen untersuchen und kleinere Rätsel über Druckplatten oder Symbole lösen, so dass zumindest etwas Rollenspielflair im Team aufkommen kann. Wer in einem Dungeon stirbt, verliert übrigens alle dort gefundene Ausrüstung. Außerdem sammelt man keine Erfahrung samt Levelaufstieg wie in D&D, sondern verteilt Aktionspunkte. Aber warum hat man das Schleichen im Multiplayer deaktiviert? Überall findet man faule Kompromisse. Zu Beginn der Erkundung soll ein Dungeon Master übrigens kurz etwas sagen, aber dann bleibt er still - dabei hätte gerade eine weitere Kommentierung für Stimmung sorgen können...



In der Taverne sucht ihr neue Quests und managt eure Ausrüstung.



Warum bietet man diesen hanebüchenen Solomodus überhaupt an? Da hätte ein Tutorial zum Aufwärmen für den Multiplayer gereicht! So macht sich dieses Action-Rollenspiel sofort angreifbar, denn eine "Kampagne" wird natürlich bewertet. Beim eigentlichen Kern des Spiels, dem anvisierten kooperativen Erlebnis für bis zu vier Helden, sieht es zwar etwas besser aus: Man wählt einen Charakter samt gewisser Moral und persönlichem Hintergrund, der eine private Quest à la "Finde den Banditen mit dem Amulett" beinhaltet, und startet ein privates oder öffentliches Spiel. Die Kulisse wirkt samt zoom-, aber nicht drehbarer Kamera sauber, es gibt nette Beleuchtungen, aber das ist alles andere als spektakulär. Und von einer Magie oder einem "Sense of Wonder", was ja alles auch über Artwork und Musik entstehen kann, wie u.a. Darkest Dungeon oder Legend of Grimrock bewiesen haben, ist nichts zu spüren.Im Kampf geht es nicht um schnelles Geklicke à la Diablo oder Echtzeit-Timing samt Ausweichen, Block und Konter, sondern da werden auf Grundlage des DSA-Regelwerks Nah-, Fernkampf sowie Magie inszeniert, so dass alles recht gemütlich abläuft - wenn man es freundlich ausdrücken will. Wie taktisch oder fordernd das ist, muss sich noch zeigen. Als Basis dient die unter DSA-Spielern bekannte Taverne "Der Schwarze Keiler", die allerdings noch schrecklich statisch anmutet. Es gibt eine Weltkarte, auf der man zu weiteren Gebieten reisen kann, wobei der Bedrohungslevel zwischen 1 und 10 variiert; zum Release soll es deutsche Texte geben. Aber was hilft das, wenn man weder als klassischer Rollenspieler mit Storyfokus noch Freund spannender Dungeon-Crawler wirklich unterhalten wird?

Weil ich Das Schwarze Auge schon als Pen&Paper auf dem Tisch gespielt habe und die Nordland-Trilogie noch in Erinnerung habe, hat mich dieses Spiel neugierig gemacht - vier Rassen, zwölf Klassen, dazu das klassische Regelwerk, also ab nach Aventurien! Und was sagte Marc Wadenga , Head of Games bei Wild River, noch bei der Ankündigung? Das hier: "Wir freuen uns, dieser Welt mit all ihren Wundern, ihrer Magie und ihren reichhaltigen Geschichten, mit Book of Heroes ein neues Kapitel hinzufügen zu können." Natürlich begegnet man diesen Aussagen als Journalist immer mit Skepsis, aber was man mir als Fantasyfan dann präsentierte, war einfach nur ernüchternd.