Mit dem Weltraum-Shooter Everspace hat das Hamburger Studio Rockfish Games einen Überraschungshit präsentiert, der sich über zwei Millionen Mal auf PC und Konsolen verkaufen konnte. Der zweite Teil soll auf dem Erfolg aufbauen, setzt aber auf einige größere Veränderungen. So wurden die Roguelike-Elemente gestrichen, der Weltraum weiter geöffnet und die Beutejagd stark ausgebaut. Wir haben die kürzlich gestartete Early-Access-Version gespielt.

Dieser Gegner wird mit der ultimativen Fähigkeit gebrutzelt.

Animierte Zwischensequenzen führen die Geschichte zwischen den Einsätzen fort. Die deutsche Übersetzung folgt später - auch mit deutscher Sprachausgabe.

Everspace 2 ist in erster Linie ein Shooter im Weltraum und auch das WASD-Steuerungskonzept orientiert sich größtenteils daran - natürlich inkl. Rollen und Höhennavigation via Leertaste und linker STRG-Taste, was in bodenständigen Shootern oft Springen bzw. Kriechen ist. Die Steuerung der Raumschiffe ist schnell, direkt und man kann in nahezu jede Richtung boosten. Die Trägheit von Objekten im Weltraum spielt fast keine Rolle. Es wird auf Action im Arcade-Stil gesetzt, zumal man ohnehin nur in kleineren Raumschiffen oder Jägern unterwegs ist. Diejenigen, die sich lieber auf Simulationen stürzen oder stärkere simulative Elemente wie in Elite Dangerous mögen, werden mit dem Weltraum-Shooter von Rockfish Games also nicht glücklich.Steuerung und Flugphysik wurden aus dem ersten Teil übernommen. Diesmal ist jedoch die Energie für Boost und Waffen voneinander getrennt. Somit kann man mitten im Kampf noch den Geschwindigkeitsschub nutzen und vor allem Raketen seitlich ausweichen, was die agilen Kämpfe zusätzlich aufwertet. Die Raumschiffe haben Hülle, Rüstung und Schilde, gegen die jeweils unterschiedliche Waffensystem besonders effektiv sind. Direkt zerstörbare Komponenten oder Subsysteme gibt es nicht. Man kann auch auf eine Cockpit-Perspektive umstellen, die im Gegensatz zur Außenansicht aber recht spröde daherkommt.Im Vergleich zum ersten Everspace haben die Entwickler die Roguelike-Elemente komplett gestrichen. Nach der Explosion des eigenen Raumschiffs kann man einen Spielstand laden und muss nicht wieder - mit leichten Verbesserungen - von vorne anfangen, wie es beim ersten Teil der Fall war. Dafür werden bei Everspace 2 Story, Weltraum-Erkundung, Beute und Raumschiffanpassung drastisch vergrößert. Zunächst einmal ist man in einem offeneren Universum unterwegs, das aktuell aus zwei Sternensystemen besteht. Die Vollversion soll acht Sternensystemen umfassen. In jedem Sternensystem gibt es mehrere Sektoren, in denen es Raumstationen, Planeten mit Oberflächenmissionen, Raumschiffwracks, Asteroiden und haufenweise Gegner gibt. Im Gegensatz zu No Man's Sky gibt es zwar keinen direkten Übergang vom Weltraum auf die Oberfläche, dafür sind alle Schauplätze und Planetenoberflächen von den Entwicklern eigenhändig gebaut und nicht prozedural generiert worden. Übrigens: Die Raumschiffe steuern sich in den planetaren Missionen identisch wie im Weltraum.Eine komplett offene Welt ist das All in Everspace 2 nicht, da es kleine Ladepausen zwischen den Sektoren und den Einsatzgebieten gibt. Um die Größendimensionen des Alls einzufangen, ist man häufig mit dem Sprungantrieb unterwegs und während dieser Transitzeit können z.B. Notrufe als Events eingehen oder die Charaktere führen Dialoge. Das Niveau der englischen Vollvertonung ist übrigens ziemlich hoch, während in der Beta-Version noch eine KI die Stimmen synthetisierte.Generell folgt man in dem Weltraum-Abenteuer der Geschichte von Adam Roslin - einem geklonten Weltraumpiloten. Als abtrünniger Klon-Pilot wird er von der Obrigkeit gesucht und versucht, mit falscher Identität als Bergarbeiter unterzutauchen, doch die Vergangenheit holt ihn irgendwann ein und schon befindet er sich wieder auf der Flucht. In dem Zuge macht er notgedrungen neue Bekanntschaften und versucht einen verletzten Kollegen zu retten, was in animierten Zwischensequenzen, Kameraflügen und mit vielen Dialogen fortgeführt wird. Letztendlich soll es u.a. darum gehen, dass ein früherer Militär-Klon seine Menschlichkeit entdeckt ...