LUNA The Shadow Dust

Luna The Shadow Dust ist das Erstlingswerk des vierköpfigen Indie-Entwicklerstudios Lantern Studio. Das Point & Click Adventure bezaubert auf den ersten Blick vor allem durch handgezeichnete Grafiken. Ob mehr hinter der schönen Fassade steckt, haben wir uns auf der gamescom angesehen.

Der Junge und sein Begleiter auf der Suche nach des Rätsels Lösung.

Ein kleiner Junge mit einer weißen Hasenohren-Mütze fällt in dunkler Nacht ohnmächtig vom Himmel. Plötzlich schießt eine blaue Flamme herab, umschließt ihn komplett wie eine Luftblase und bremst seinen Fall ab. Sanft landet der Junge auf dem Boden einer dunklen, zerstörten Welt. Als er erwacht, erblickt er die Flamme und folgt ihr zu einer mysteriösen Tür. Er öffnet sie und betritt einen ungewöhnlichen Turm. Damit beginnt seine Reise zur Spitze.Alles ist sehr rätselhaft: Wer ist dieser Junge? Was hat es mit dem ungewöhnlichen Turm auf sich? Wieso muss er ihn zur Spitze hinaufsteigen? Und welche Rolle spielt der Mond, der hell und klar hinter dem Turm erscheint?Viele Fragen werden aufgeworfen, die nach und nach auf sehr ungewöhnliche Weise beantwortet werden müssen, denn das Spiel basiert nur auf Bildern und Musik.Handgezeichnete Grafiken, 250 Frame-by-Frame-Animationen und insgesamt 20 Minuten animierte Filmsequenzen: Das Adventure besticht mit seinem außergewöhnlich markanten Artdesign. Maßgeblich verantwortlich dafür ist Beidi Guo, die sich nicht nur von Vorbildern wie dem bekannten Zeichentrickfilmstudio Ghibli inspireren ließ, sondern auch ihre Erfahrungen als Illustratorin von Kinderbüchern einbrachte. So war es ihr besonders wichtig, dass die Bilder die Geschichte tragen können. Sprache sollte für niemanden ein Hindernis sein, das Adventure spielen und verstehen zu können, weshalb die Entwickler komplett auf Synchronisation und Texte verzichteten.Jeder Raum, den der namenlose Junge betritt, hält ein Rätsel für ihn bereit. Dabei sind die Räume des Turms besonders detailreich gestaltet und die Rätsel kreativ umgesetzt. Die Demo zeigte jedoch vor allem klassische Logik-Rätsel. Dabei müssen Gegenstände direkt verwendet werden, da es kein Inventar gibt. Nach einer kurzen Zeit begegnet man jedoch einem kleinen katzenartigen Wesen, das den Jungen anschließend begleitet und somit die Möglichkeiten für kooperative Lösungswege eröffnet. Zudem soll die Musik eine besondere Rolle bei einigen Rätseln spielen. Sie wurde eigens für das Spiel komponiert und unterstreicht die Handlungen sehr stimmungsvoll.