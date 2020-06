Nachdem Codemasters bei DiRT 4 noch den Spagat zwischen klassischer Rallye mit Simulations-Optionen und Arcade-Flair versuchte, dreht man für DiRT 5 die Uhr wieder zurück und will sich vor allem auf die Tugenden der ersten beiden Teile besinnen. Wir durften für die Vorschau nicht nur einer digitalen Präsentation des Rennspiels beiwohnen, sondern in einer Demo bereits selbst Hand anlegen.

In den direkten Duellen gegen die aggressive KI sollte man besser die Brechstange auspacken.

Eines gleich vorweg: Wer hofft, bei DiRT 5 eine etwas zugänglichere Variante von Dirt Rally zu erhalten, wird enttäuscht werden. Tatsächlich spielt die klassische Rallye beim Rennen gegen die Uhr und einem Ko-Piloten auf dem Beifahrersitz quasi keine Rolle. Stattdessen stehen in den acht Event-Kategorien vornehmlich Positionsduelle gegen bis zu elf KI-Konkurrenten auf dem Programm, bei denen es auf den holprigen Pisten ganz schön ruppig zur Sache geht. Hier wird mit dem Messer zwischen den Zähnen um den Sieg gekämpft - es wird gnadenlos gedrängelt, geschubst und gerammt! Passend zum arcadigen Spielverlauf präsentieren sich auch Fahrphysik und Steuerung sehr zugänglich: Zwar darf man sich mit mehrstufigen Hilfen wie der Traktions- und Stabilitätskontrolle zusätzlich unter die Arme greifen lassen, aber selbst ohne Unterstützung hat man die geländetauglichen Vehikel aus verschiedenen Klassen meist gut im Griff.Mit einer Ausnahme: Der PS-starke und leichte Jupiter Hawk 410, den ich in der Demo auf dem Sprint-Kurs ins Arizona ebenfalls schon ausprobieren durfte, lässt sich selbst mit Fahrhilfen sowie einem feinfühligen Umgang mit Pedalen und Lenkung mit dem Pad kaum kontrollieren! Davon abgesehen macht es aber ordentlich Laune, die Flitzer der verschiedenen Klassen über die Strecken zu dirigieren und mit Hilfe der Handbremse durch Kurven zu driften oder waghalsige Sprünge zu absolvieren. Hier werden teilweise Erinnerungen an die Neuauflage von Sega Rally aus dem Jahr 2006 wach. In der üppigen Auswahl finden sich u.a. typische Rallye-Modelle aus den Achtzigern und Neuzigern, aber auch Buggys und fette Geländewagen. Zwar gibt es vereinzelt Asphalt-Abschnitte, doch dominieren bei den Strecken Bodenbeläge wie Schotter, Sand, Matsch und Eis. Der diskussionswürde Zufallsgenerator des Vorgängers ist nicht mehr enthalten. Stattdessen werden die Strecken wieder per Hand designt. Eine spürbare Echtzeit-Deformation der Oberfläche scheint es aber nicht zu geben.Die Karriere, deren Story von bekannten Sprechern wie Nolan North und Troy Baker getragen werden soll, umfasst mehr als 130 Veranstaltungen, die sich über Orte rund um den Erdball erstrecken. Die Reise führt u.a. in Metropolen wie New York, aber auch auf Holperpisten in Nepal, Brasilien, Griechenland, Italien, Norwegen, Südafrika und China. Dabei werden die Strecken sowohl vorwärts als auch rückwärts gefahren. Ein besonderes Feature sind die wechselnden Jahreszeiten in Kombination mit einem dynamischen Wettersystem: Genau wie bei Project Cars 2 gibt es passend zur Jahrezeit jeweils eigene Designs der Strecken, die über visuelle Anpassungen hinausgehen. In New York darf man im Winter z.B. über einen gefrorenen Eissee schlittern, über den man im Sommer besser einen weiten Bogen machen sollte, wenn man nicht baden gehen will.Neben dem skalierten Tag/Nachtwechsel beeindrucken vor allem die spektakulären Wetterwechsel: Innerhalb eines Rennens kann es z.B. passieren, dass man bei Sonnenschein startet und sich am Ende mitten in einem nächtlichen Schneesturm wiederfindet, bei dem man im dichten Gestöber kaum noch etwas erkennen kann. Das sieht nicht nur klasse aus, sondern sorgt abseits der kontaktfreudigen Positionsduelle für eine zusätzliche Dynamik auf der Strecke.