In gut vier Wochen erscheint Namcos nächster Streich: Scarlet Nexus. Wir konnten das Action-Rollenspiel bereits ausgiebig Probe spielen - und sind nach dem Griff zum Controller eine ganze Spur zurückhaltender als noch beim Anblick der Trailer. Warum das so ist, soll Thema dieser Vorschau sein.





Schon in wenigen Tagen dürfen Xbox-Spieler mittels einer Demo in die Welt von Scarlet Nexus abtauchen, eine Woche später sind auch PlayStation-Besitzer dran. Ich hatte bereits das Vergnügen, mehrere Stunden habe ich die PC-Fassung über den Streaming-Dienst Shadow gespielt - und nun einen deutlich tieferen Einblick gewonnen als noch bei meiner letzten Vorschau im August 2020. Und was soll ich sagen? Meine Vorfreude auf den Titel hat einen Dämpfer erhalten. Meine Begeisterung für das Design der Others genannten Bestien, für den eigentümlichen Grafikstil der Welt und die Idee, dass es eine Art Wettervorhersage dafür gibt, wo als demnächst Monster auftauchen, ist ungebrochen - doch das Kämpfen selbst und die Präsentation der Geschichte erwiesen sich in den ersten Stunden weniger vielversprechend als ich erhofft hatte. Doch der Reihe nach…

Die Geschichte wird mit solchen Standbild-Dialogen vorangetrieben - das wirkt, als hätte das Budget nicht für echte Sequenzen gereicht.

Das Design der Welt und der Kreaturen ist cool - aber rein technisch wirkt Scarlet Nexus nur wie ein ordentliches Xbox-One- bzw. PS4-Spiel.

Die Kämpfe gegen größere Brocken gehören inszenatorisch bisher zu den Highlights.

Ich entscheide mich zum Spielstart für die Kadettin Randall Kasane, die ihre Karriere in den OSF-Streitkräften beginnt - das sind die Truppen, die sich dem Kampf gegen die Others verschworen haben, damit der Rest der Bevölkerung im Land New Himuka einigermaßen unbesorgt leben kann. Schon der Ersteindruck beim Schlendern durch die Metropole Yuoh City ist ambivalent: Die Stadt sieht cool aus, der Grafikstil vor allem der Hintergründe schwankt zwischen Pastell-Tönen und Cel-Shading, überall aus den Betonfassaden ragen Kabel, die Kulissen vereinen elegantes Sci-Fi mit schmuddeligem Cyberpunk. Gleichzeitig darf ich mich aber nur auf wenigen Gehwegen und Gassen frei bewegen, Gespräche mit Passanten laufen in schnöden Textboxen ab. Meine Spielfigur Kasane finde ich ganz sympathisch, ihre ältere Schwester Naomi, die ebenfalls bei der OSF anfängt, hat aber Nerv-Potenzial: Mit ihrer Piepsstimme wirkt sie wie ein laufendes Anime-Klischee - und dann himmelt sie auch noch schamvoll den männlichen Musterkadetten an, während sie natürlich nicht merkt, dass sein etwas weniger cooler Kumpel voll auf sie steht. Auch der Rest der Truppe wirkt auf den ersten Blick nicht sehr geistreich: Da sind zum Beispiel der überhebliche Mister Oberschlau, der für meine Figur nur Verachtung übrig hat, oder die latent scharfe Ausbilderin in ihrer viel zu engen Uniform...Nach einem knappen Tutorial gehen die ersten Kämpfe locker von der Hand, verleiten aber auch nicht zu Begeisterungsstümren: Man haut mit zweierlei Nahkampfattacken zu, die Wucht und Trefferfeedback eklatant vermissen lassen. Dazu gesellen sich simple Knopfkombos, die meine Telekinese-Leiste schneller füllen. Mit der Kraft der Gedanken ziehe ich dann Gegenstände wie Müllcontainer oder Autos aus der Umgebung heran und schleudere sie auf Feinde. Ein perfekt getimtes Ausweichmanöver sorgt für Unverwundbarkeit, die aber extrem kurz anhält und mir in den bisherigen Fights nur wenig genutzt hat. Etwas besser, dynamischer und druckvoller werden die Auseinandersetzugen, als nach zwei, drei Stunden eine „Charge Attack“ oder der „Enemy Crush Gauge“ für besonders kräftige Finisher dazukommen. Außerdem erleichert ein Telekinese-Feld das Werfen von mehreren Dinge gleichzeitig, alternativ mache ich mich kurzfristig unverwundbar, um dickere Brocken zu umkurven und ihnen dann in den Rücken zu fallen. Reizvoll ist die Option, Spezialfähigkeiten meiner Party-Mitglieder zu nutzen - und so z.B. die Wucht meiner Attacken zu verdoppeln; nach einer kurzen Cooldown-Zeit kann ich derlei Sachen erneut auslösen.Dass Scarlet Nexus deutlich mehr in Richtung Rollenspiel als Action-Adventure tendiert, zeigen nicht nur die vielen Dialoge und das Auswählen von Party-Mitgliedern vor dem nächsten Einsatz: Es gibt auch spezielle Missionen, mit denen man die Bande zu einem bestimmten Mitglied verbessern kann, und einen Team-Treffpunkt, wo ich mich mit meinen Kollegen plaudere, Geschenke verteile und nebenbei meine HP-Leiste wieder fülle. Im stylischen Menü sehe ich nicht nur Lebenenergie, Kampfkraft, Psycho-Fähigkeiten & Co., sondern kann auch Outfits ändern oder die bei Levelaufstieg erworbenen Brain-Punkte verwenden, um meine Statuswerte zu verbessern. Wieder zurück in der Action kämpfe ich mich mit einem Kollegen durch Industrieruinen und eine Baustelle - die räumlich überschaubaren Areale mit so manchen Treppen und engen Gängen erinnern mich in puncto Aufbau an NieR Automata . Beim Boss beiße ich ein, zwei Mal ins Gras bis ich den Dreh raus habe, wie ich einen mächtigen Stahlträger mit Geisteskraft aus der Verankerung reiße und auf die Rübe des schrägen Monsters krachen lasse. Auch diese Auseinandersetzung geht in Ordnung, so richtig Lust aufs Kämpfen oder Ausprobieren diverser Taktiken macht das aber alles noch nicht.Spannender finde ich am Ende meines Probespiels die Figurenkonstellation und den Weltentwurf - was ich am Anfang tatsächlich noch nicht gedacht hatte. Die Persönlichkeit von Kasanes Schwester hat nicht nur nervige Aspekte und ich bin gespannt wie sich die Beziehung zu den anderen Teammitgliedern plus den schon verdienten OSF-Generälen entwickelt. Außerdem möchte ich wissen, was wirklich in der Welt passiert: Ständig umschwirren mich Mediendrohnen bei meinen Einsätzen und Kämpfen, die der Bevölkerung in Nachrichtensendungen dann zeigen, wie toll die OSF ihr Leben schützt. Wie funktioniert dieser Staat, welche Rolle spielt die OSF-Armee mit ihren Kadetten, die vielfach aus verdienten Adelsfamilien kommen? Und sind diese schrägen Others-Kreaturen wirklich unbeseelte Monster, deren Auftauchen sich wie ein aufziehendes Gewitter auf einer Wetterkarte vorhersagen lässt?