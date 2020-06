Schwupp, schwupp, schwupp: Der Sprung von Plattform zu Plattform funktioniert zwar mit einem Greifhaken-Lasso, das blitzschnelle Voranpreschen fühlt sich aber eher wie eine Teleportation an - ähnlich wie in Doom VfR oder der entsprechenden Variante in Half-Life: Alyx

Kompetitive Spieler können übrigens ihr eigenes "Tower-Tag-Add-on" in 3D drucken und mit ihren VR-Controllern verwenden.

Von der hochgelegenen Außen-Plattform lässt sich das Geschehen gut überblicken - die passende Voraussetzung für einen Zuschauer-Modus?

Die simple Steuerung erfordert nur einen Controller, was für eine interessante Abwechslung zu anderen Shootern sorgt: Wenn der eigentlich etwas zitteranfällige Index-Controller bequem mit der freien Hand abgestützt wird, lassen sich Gegner per Kimme und Korn erfreulich ruhig und präzise anpeilen. Dank der genügsam-schlichten aber durchaus stimmungsvollen Cyberpunk-Kulisse kann man selbst bei flüssigen 144 Hertz das Supersampling ordentlich aufdrehen. So trifft man sogar winzige verschanzte Widersacher am anderen Ende der Karte. Wir haben mit einer GeForce RTX 2080 Ti gespielt, einige Teammitglieder berichteten aber auch bei schwächeren Karten von einer einwandfreien Performance. geplant . Im Laufe des verlängerten Wochenendes tummelten sich oft nur kleinere Grüppchen online, wir haben bislang aber immer Mitspieler gefunden - für VR-Multiplayer-Verhältnisse also durchaus eine brauchbare Teilnehmerzahl.Bislang gibt es die drei altbekannten Modi Team-Deathmatch, Team-Ausscheidung sowie das Einnehmen des gegnerischen Basisturms. All das geht man je nach Lobby-Größe meist in Dreier- oder Vierer-Teams an. Auf den prinzipiell offenen Spielfeldern inmitten eisiger Klippen oder futuristischer Skylines befinden sich hier und da auch einige transparente Hindernisse oder ein Tunnel. Außerdem sind die Ränder der unterschiedlich hohen Turmplattformen mit Deckungsplatten versehen, die mit einigen Schüssen aus dem Weg geräumt werden. entsprechenden 3D-Druckdaten finden sich hier . Schade ist, dass man natürlich keine meterhohe Turmspitzen-Säule ausdrucken kann. Um sich tatsächlich physisch in Deckung zu schlagen, muss man also weiterhin in der VR-Arcade spielen, die sich z.B. in Hamburg nach der Corona-Pause wieder unter diesem Link buchen lassen wird.