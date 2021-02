Mit Valheim ist schon wieder ein Survivalspiel mit viel Crafting, Erkundung und Hausbau in den Early Access gestartet. Diesmal kämpfen sparsam gestaltete Wikinger in einer mystischen und vom Fegefeuer inspirierten offenen Welt unter den Ästen des Weltenbaums ums Überleben. Wir konnten vorab spielen...



Bei der Erstellung des eigenen Wikinger-Charakters muss man allerdings stark sein, denn die grob aufgelösten und sehr rudimentären Figuren im Lo-Fi-Look verführen nicht gerade zum Weiterspielen - ähnlich grobschlächtig wirken auch die Modelle der Gegner. Wesentlich besser sieht hingegen die prozedural generierte Spielwelt, die mit schicken Lichteffekten, dichter Vegetation und geschickter Tiefenschärfe arbeitet. Die Vegetation hilft außerdem dabei, die ungefilterten und somit pixeligen Texturen zu kaschieren. Egal ob weite Auen, dunkle Wälder oder verschneite Gebirgsketten - die Spielwelt an der Oberfläche lädt zum Erkunden ein. In den instanzierten Dungeons sieht das jedoch anders aus, denn während weite Landschaften noch ganz ordentlich aussehen, sind enge Räume und Höhlen ein unansehnlicher Graus. Diese Grafik ist sehr wahrscheinlich eine Kompromisslösung, denn das Entwicklerteam (Iron Gate Studio) besteht lediglich aus fünf Mitarbeitern, die jedoch unbedingt eine große offene Welt realisieren wollten.

Die Außenwelt kann sich trotz reduzierter Optik meist sehen lassen.

In Dungeons ist die Kulisse hingegen eher gruselig.

Alle Fertigkeiten verbessern sich bei zunehmender Nutzung. Läuft man viel, wird man besser im Laufen. Hackt man viele Bäume um, wird man effektiver beim Baumumhacken usw.

Valheim erfindet das Rad der Survivalspiele nicht neu. Wie schon in ARK, Grounded, Raft, Rust, Subnautica, Conan Exiles etc. gilt es darum, die Umgebung zu erkunden und Materialien zu sammeln, um daraus Gegenstände herzustellen, z.B. Werkzeuge, Waffen, Rüstungen oder Fertighausbauteile für Wikingerhütten. Man spielt Valheim entweder alleine oder im kooperativen Mehrspieler-Modus mit bis zu neun Spielern, der in der Early-Access-Version nach vier Stunden einen überaus stabilen und gut funktionierenden Eindruck hinterließ. Es gibt auch dedizierte Server für diejenigen, die gerne in einer persistenten Welt spielen wollen.Nachdem man sich mit der Kulisse arrangiert hat, sollte sich der Wikinger oder die Wikingerin erstmal ein Plätzchen für eine Unterkunft suchen. Ein Bett benötigt laut dem Spiel ein Dach und deswegen müssen erstmal Ressourcen her. Aus aufgelesenen Steinen und Holzstöcken baut man eine provisorische Axt und schon können Bäume gefällt werden, die beim Umstürzen andere Bäume mitreißen oder beschädigen können. Das Einsammeln von (neuen) Rohstoffen schaltet zugleich Rezepte frei, mit denen sich weitere Sachen herstellen lassen.Klein gehackte Bäume sorgen für Holznachschub und schon kann der erste Unterstand mit Fertigbauelementen zu einem Holzhäuschen mit Türen und Fenster ausgebaut werden. Die Platzierung der einzelnen Bauelemente geht nach frickeligem Baustart aber gut von der Hand und bietet mehr Möglichkeiten als z.B. bei Fortnite. Zusätzlich zum Bett baut man noch Feuerstelle, Werkbank, Lagerungskisten und schon können größere Erkundungstouren von dem neuen Domizil gestartet werden - natürlich auch mit Flößen, Schiffchen oder stattlichen Kriegsschiffen. Später kann man noch Tiere wie Wölfe zähmen, Wildschweine im selbstgebauten Stall als Nahrungsquellen züchten, Pflanzen im eigenen Garten säen und Angeln.Die anfängliche Spielphase ist davon geprägt, dass man die Natur plündert, Werkzeuge nutzt, repariert sowie aufwertet und für ordentlich Nahrung sorgt, um mehr Stamina zu haben. Diese braucht man für alle körperlichen Aktivitäten und natürlich für das Kämpfen. Gekämpft wird mit direkten Attacken, Ausweichen und Blocken. Die Aktionen erfordern allesamt etwas Feingefühl und Eingewöhnungszeit, u.a. weil das Interface in diesem Bereich sehr rudimentär ausfällt. Etwas mehr Feedback wäre besser gewesen. Außerdem sollte man es sich aus dem Kopf schlagen, ein Reh nach einem Sprint mit einer Keule umzuhauen, außer das Reh bleibt irgendwo stecken oder mehrere Wikinger umzingeln es.Während die ersten Gegner keine große Herausforderung darstellen, geht es in den Dungeons ganz schön zur Sache und selbst normale Skelette hauen die Lebensleiste ratzfatz leer. Der erste Dungeon-Besuch nach mehreren Stunden Spielzeit war jedenfalls ein tödlicher Reinfall, da hilft nur bessere Ausrüstung, stärkere Waffen und ordentlich Nahrungsreserven, vor allem wenn man gegen die Bossgegner oder beschworene Gegner bestehen will. Stirbt man übrigens, lässt man alle Gegenstände fallen und spawnt wieder im eigenen Bett. Um die Feinde zu besiegen, müssen also mehr Ressourcen gesammelt und bessere Ausrüstung hergestellt werden - und so beginnt die gewohnte Survival-Schleife erneut ...Die aktuelle Early-Access-Version zeigte sich stabil und lief fünf Stunden im Online-Koop ohne Abstürze oder größere Fehler, auch wenn der Einstieg mit Texttafeln beim Tutorial-Raben nicht immer so hilfreich war. Die Entwickler schätzen, dass aktuell 75 Prozent der Spielfunktionen und 50 Prozent der Inhalte enthalten sein (fünf von neun Biomen, 280 Items, 120 Hausbauteile, 35 Tiere und Gegner). Die Early-Access-Phase soll mindestens ein Jahr dauern, könnte sich aber länger hinziehen, je nachdem was noch alles implementiert werden soll. Geplant sind jedenfalls neue Biome, Gegner, Bosse, Materialien, Waffen und Crafting-Stationen. Außerdem soll man die eigene Wikingerfestung weiter anpassen können, damit sie neuen Bedrohungen standhalten kann.