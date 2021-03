It Takes Two

Mit Tränen werden die beiden Puppen zum Leben erweckt.

Um die Ehe von May und Cody steht es nicht gut: Das Paar liegt sich ständig in den Haaren – sehr zum Leidwesen der gemeinsamen Tocher Rosie. Als die beiden ihr schließlich offenbaren, sich scheiden lassen zu wollen, schnappt sich die Kleine ihre selbst gebastelten Puppen, die sie nach dem Vorbild der Eltern gestaltet hat. Dann passiert das Unglaubliche: Rosies Tränen, die auf die Figürchen tropfen, erwecken sie zum Leben und katapultiert die beiden Streithähne in die neuen Körper. Nach dem ersten Schock versuchen May und Cody, sich mit der neuen Situation zu arrangieren und realisieren schnell, dass sie nur mit Teamwork zu ihrer Tochter gelangen und mit Hilfe ihrer Tränen den Zauber vielleicht rückgängig machen können.Genau wie im Filmklassiker „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ oder Spielen wie Unravel und Grounded haben sich die Größenverhältnisse nach der Verwandlung verschoben: Schränke, Tische und anderes Mobiliar erscheinen plötzlich unerreichbar hoch, Orte wie Abwasserkanäle bergen tödliche Gefahren und selbst kleine Insekten, z.B. Wespen, mutieren zu Gegnern auf Augenhöhe. Gleichzeitig eröffnet die Miniaturisierung völlig neue Wege und Zugänge zu Schauplätzen, die man sonst eher nicht zu Gesicht bekommt: Unter anderem verschlägt es das Duo in das Innenleben eines Staubsaugers und in ein Wespennest, das man im Auftrag militanter Eichhörnchen infiltriert. Dabei bewegt man sich nicht nur per pedes und mit Hüpfeinlagen fort, sondern schlittert im Stil von Sunset Overdrive über Schienen, schwingt sich mit einem Greifhaken über tiefe Abgründe oder nutzt Vehikel wie Floß oder sogar Flugzeug, die aus Teilen wie alten Plastikflaschen, Sardinenbüchsen und Herzchen-Unterwäsche zusammengeschustert wurden.Es ist unfassbar, was Hazelight schon in den ersten Stunden an unterhaltsamen Spielelementen, Abwechslungsreichtum und kreativ gestalteten Schauplätzen auffährt! Hier alles aufzuzählen, würde schlichtweg den Rahmen sprengen. Neben Aktionen wie dem Ziehen von Hebeln, die teilweise nur gemeinsam ausgeführt werden können, wird den beiden Akteuren auch unterschiedliche Ausrüstung in die Hand gedrückt, um das Teamwork zu fördern. In einem Werkstatt-Abschnitt führt May z.B. einen Hammer, mit dem man nicht nur in „Hau-den-Lukas“-Manier um sich schlägt, sondern sich auch an Nägeln entlang schwingen kann. Praktischerweise wird Cody gleichzeitig mit einer Nagelpistole ausgestattet. Noch Fragen? Auch im Wespennest gibt es eine clevere Aufteilung: Während May mit einem Raketenwerfer ausgestattet ist, ballert Cody explosiven Honig durch die Gegend, durch dessen Gewicht sich zusätzlich sogar Plattformen bewegen und fliegende Gegner einmatschen lassen. Bei den Vehikelsequenzen herrscht ebenfalls eine sinnvolle Arbeitsteilung: Während ein Spieler für die Steuerung verantwortlich ist, übernimmt der andere das Schießen oder stellt sich sogar einer klassischen Prügelspiel-Einlage auf den Tragflächen. Zwischendurch warten außerdem cool designte Bosskämpfe, die selbstverständlich ebenfalls Zusammenarbeit erfordern. Zwar kann sich das Paar die eine oder andere verbale Spitze auch in Puppenform nicht verkneifen, doch gibt es gleichzeitig die ersten Anzeichen, dass die beiden wieder zueinander finden und realisieren könnten, was für ein gutes Team sie eigentlich sind. Das liegt natürlich ganz im Interesse von Dr. Hakim, dem personifizierten Buch der Liebe, der alles daran setzt, die Flammen der Liebe erneut zu entfachen und als eine Art Therapeut fungiert.Für etwas Abwechslung vom Koop-Alltag sorgen eingetreute und optionale Minispiele, in denen man seine kompetitive Ader ausleben darf. Neben allseits bekannten Aktivitäten wie Tauziehen wird auch das beliebte Kinderspiel „Schlag den Maulwurf“ oder ein Schießduell mit Pömpeln kreativ umgesetzt. Schön ist auch der Moment, in dem man eine Polaroid-Kamera bedient und für einen Schnappschuss posiert, bevor der Countdown für den Selbstauslöser abläuft. Die kleinen Versus-Einlagen und Aktivitäten fügen sich hier deutlich besser und unterhaltsamer ein als es noch bei A Way Out der Fall war.