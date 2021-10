Endlich gibt es echte Spielerfahrungen statt Rendertrailern: Wir konnten schon vor dem heutigen Vorbesteller-Start rund drei Stündchen in die offene Beta von Battlefield 2042 hineinschnuppern. Bei üppigen 128 Mitspielern kam vor einer riesigen Raketenrampe durchaus Schlachtfeld-Atmosphäre auf. Ob auf der Karte „Orbital“ auch die Technik mitspielte, davon berichten wir in der Vorschau.

Techno-Tierheim aus dem Himmel: Robohund "Ranger" lässt sich wie ein Fahrzeug aus der Luft abwerfen und gibt z.B. beim Ortswechsel selbstständig Feuerschutz.

In EAs neuem Kaltem Krieg der nahen Zukunft dreht sich fast alles um die Ausmaße der Schlachten zwischen den USA und Russland. Infos zu Modi, Karten und Neuerungen wie dem Fahrzeug-Abwurf oder dem Plus-System zur Waffen-Anpassung auf dem Schlachtfeld lieferte das leitende Studio DICE bereits in den vergangenen Monaten. Mehr dazu wird hier erklärt - und natürlich zu den wilden Modi-Mashups verschiedener Serienteile in "Battlefield Portal" . Diesmal durfte ich mir endlich selbst einen Eindruck verschaffen.Bei der Spielsession am Montag war DICE allerdings nicht vor Murphys Law gefeit. Während der massiven Facebook-Aussetzer waren zeitweise auch die Server für unsere Conquest-Matches nicht mehr erreichbar. Doch selbst wenn der genutzte Amazon-Cloud-Service rund lief, gab es massenhaft Bugs und Glitches zu bewundern. Mal schwebten sitzende Figuren auf magische Weise durch die Luft – ganz ohne Heli oder fliegenden Teppich. Anderswo froren sie stocksteif ein oder starteten halb im Boden versunken wilde Breakdance-Routinen. Den besten Lacher hatte ich aber, als plötzlich ein kopfloser Soldat in meinen Panzer kletterte – ein versteckter Hinweis auf einen Zombie-Modus?Neben solch eher spaßigen Glitches gab es aber auch ärgerlichere Probleme. Manche davon mögen den Server-Problemen oder dem Alter des Builds (einige Monate) geschuldet sein. Für Beta-Verhältnisse lief es trotzdem noch ziemlich holprig. Sofern das Spiel nicht in einer bizarr gequetschten Auflösung startete, störte vor allem das ständige Ruckeln der Sicht im Panzer und in anderen Fahrzeugen. Das Zielen mit dem Geschützturm wurde so oft zum Glücksspiel. Im Heli oder Jet dagegen flutschten Umrundungen des Hochhauses überaus flüssig.Es bleibt zu hoffen, dass die kooperierenden EA-Teams die Macken bis zum Start in den Griff bekommen. Seltsam auch, dass die Entwickler sich dazu entschieden, während der Session die große Übersichtskarte zu deaktivieren, die sich normalerweise mit der M-Taste öffnen lässt. Da der Großteil der Spieler die Karte noch nicht gekannt haben dürfte, erschwerte dieses Manko die Orientierung.