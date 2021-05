Gefangen im Untergrund

Schon am Ende von Little Hope gewährte Supermassive Games einen ersten Ausblick auf die nächste Episode innerhalb der Dark Pictures Anthology. Nach dem Horror an Bord eines Schiffwracks in Man of Medan und dem Abstecher in die Kleinstadt Little Hope dreht sich die Geschichte bei House of Ashes um eine Einheit von US-Soldaten, die im Irak-Krieg 2003 mit einem scheinbar übernatürlichen Feind konfrontiert wird. Mehr dazu in der Vorschau.