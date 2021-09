The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Im Oktober schlagen Supermassive Games und Publisher Bandai Namco das nächste Kapitel innerhalb der Dark Pictures Anthology auf. Nachdem wir uns anhand einer Präsentation im Mai bereits einen passiven Eindruck von House of Ashes verschaffen konnten, durften wir jetzt erstmals selbst aktiv Hand anlegen und für die Vorschau über eine Stunde lang den Horror in der Tiefe erleben.



Damit man ja nichts übersieht, blinken Objekte oder Interaktionsmöglichkeiten sehr auffällig.

Die Kameraperspektive wechselt häufig - und ist mitunter gewöhnungsbedürftig.

Zur Erinnerung nochmal eine kurze Zusammenfassung der Ausgangslage: Wir schreiben das Jahr 2003. Auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak werden Soldaten einer US-Einheit während eines Gefechts nach einem Erdbeben im Untergrund verschüttet, wo sie die Überreste einer sumerischen Tempelanlage vorfinden. Dabei gestaltet sich die Suche nach einem Ausgang gefährlicher als gedacht. Zum einen ist das Team zunächst noch verstreut und muss einen verletzten Kameraden versorgen. Zum anderen lauern in der Dunkelheit und engen Gängen nicht nur iraktische Kämpfer, sondern auch eine mysteriöse und übernatürliche Bedrohung jenseits aller Vorstellungskraft.Supermassive Games behält viele Ansätze und Mechaniken der beiden vorherigen Episoden innerhalb der Reihe bei: Erneut setzt das Studio auf eine cineastische Inszenierung mit vielen eingestreuten Zwischensequenzen und Dialogen. Dazu gesellen sich Erkundungsabschnitte, in denen man sich frei bewegen und die Umgebung z.B. nach Hinweisen und Gegenständen absuchen kann. Und dann gibt es erneut die dramatischen Momente, in denen erfolgreich gemeisterte Reaktionstests und wildes Knopfgehämmer den Schlüssel zum Erfolg bilden – sei es in hektischen Fluchtsequenzen, beim Waffeneinsatz oder verzweifelten Rettungsversuchen. Wie man sich dabei anstellt, entscheidet durchaus über Leben und Tod der Hauptfiguren. Entsprechend wird die Handlung nicht nur von Entscheidungen bei Dialogoptionen, sondern auch anhand der Erfolgsquote in den „Action-Sequenzen“ beeinflusst.Wie schon bei Until Dawn und vorherigen Spielen der Anthology hat man erneut die Möglichkeit, sich mit der Hilfe von Visionen einen Blick in die mögliche und potenziell tödliche Zukunft zu verschaffen. Dazu muss man lediglich die mehr oder weniger gut versteckten Bilder oder andere Objekte finden und mit ihnen interagieren. Dank einer automatischen Hilfefunktion wird man vor den Reaktionstest mittlerweile immer vorgewarnt, auf was man sich einstellen sollte. Dabei zeigen verschieden gestaltete Icons an, was bei der kurz darauf folgenden Sequenz vom Spieler gefordert wird. Wer es noch leichter haben möchte, findet außerdem optionale Zusatz-Einstellungen, um z.B. das Timing zu deaktivieren und damit die Reaktionstests komplett zu entschärfen. Während der Erkundung wird man zudem durch ein auffälliges Blinken auf wichtige Objekte hingewiesen. Das wirkt zwar extrem unnatürlich und mitunter sogar störend, ist aber vermutlich dem Umstand geschuldet, dass man sie in der überwiegend düsteren Umgebung ansonsten leicht übersehen würde. Ein optionales Abschalten dieser visuellen Hilfe wäre trotzdem nicht verkehrt.Eine der größten Neuerungen innerhalb des bekannten Korsetts ist neben anderen Figuren und dem frischen Schauplatz die Tatsache, dass man erstmals Zugriff auf eine freie Kamerasteuerung inklusive einer 360-Grad-Rotation erhält. Dazu aber gleich die Einschränkung: Sie steht nicht in allen Szenen zur Verfügung – insbesondere bei Reaktionstests bleibt es bei den vorgefertigten Sequenzen und auch in anderen Abschnitten setzt man zugunsten der Dramaturgie weiter auf festgelegte Kameraeinstellungen.