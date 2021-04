Grafik-Vergleich im Kloster (Akt 1): Die Wandmalerei ist bei Diablo 2 Resurrected (oben) klarer zu erkennen. Außerdem findet man in der gesamten Umgebung mehr Details. Das Original (unten) war oftmals ziemlich leer und karg.

So sollte Diablo 2 sein: finster und blutig.

Diablo 2 Resurrected ist eine überaus aufwändige Mischung aus Remake und Remaster. Grafik, Sound und Technik wirken wie bei einem Remake. Das eigentliche Spielgeschehen wurde praktisch nicht angerührt, aber mit sinnvollen und optionalen Extras ergänzt, wobei hier noch Luft nach oben ist. Das Wichtigste zuerst: Diablo 2 Resurrected fühlt sich spielerisch wie Diablo 2 (2000) an - mitsamt manch hakeligen Momenten und dem vergleichsweise gemächlichen Spieltempo, wenn die Stamina-Leiste leer ist. Auch an der exzessiven Nutzung von Heiltränken und den eher aggressiv-doofen Gegnern hat sich nichts geändert. In Diablo 2 Resurrected sind auch die Inhalte von Diablo 2: Lord of Destruction (2001) enthalten und daher darf man gleich mit Druide oder Assassine auf Monsterjagd gehen, den fünften Akt erkunden und Runenworte bilden.Im Prinzip verrichtet hinter der aktuellen 3D-Grafik-Engine das Originalspiel in der Version 1.14d seine Arbeit und deswegen kann man jederzeit zwischen der neuen 3D-Grafik und der 2D-Grafik des Klassikers umschalten.Die Grafik-Unterschiede sind gewaltig. In Diablo 2 Resurrected kann man den ehemaligen Pixelbrei der Wandmalereien im Kloster des ersten Aktes klar und detailliert erkennen. Gleiches gilt für Inneneinrichtungen, Ausrüstungsdetails und Gegnermodelle. Vieles, was man sich beim Klassiker aufgrund der pixeligen Darstellung selbst ausmalen musste, wird nun klar und scharf dargestellt. Der Mehrwert ist enorm. Auch die Animationen hinterlassen einen wesentlich besseren Eindruck und wirken nicht mehr so ruckartig abgehackt. Apropos ruckartig. Die größte Verbesserung ist das wesentlich flüssigere und geschmeidigere Spielgefühl aufgrund der höheren Bildwiederholrate, schließlich lief das Original nur mit maximal 25 Bildern pro Sekunde. In der technischen Resurrected-Alpha lief das Spielgeschehen mit 60 Bildern pro Sekunde - ein spielerischer Unterschied wie Tag und Nacht. Die Resurrected-Auflösung kann bis auf 4K hochgeschraubt werden. Das Original wird maximal in 800x600 laufen - mit entsprechenden schwarzen Balken links und rechts auf Breitbild-Monitoren. Neu ist ebenfalls eine Zoom-Funktion, um die kantigen Gesichtszüge der Figuren besser sehen zu können.Aufgrund des sehr düsteren Stils kommen die überarbeiteten Lichteffekte, vor allem bei Feuer oder Zaubern, sehr gut zur Geltung. Die finstere Optik ist zum Glück von den Resurrected-Entwicklern nicht angetastet worden. Bluteffekte, Gewaltdarstellung und okkulte Symbole sind wie im Original enthalten, fallen aber aufgrund der Klarheit und dem hohen Detailgrad viel stärker ins Auge. Wenn man häufig zwischen Original und Resurrected hin- und herschaltet fällt auf, dass die Gewaltdarstellung in der Neuauflage viel explitzer ist und überall mehr Blut klebt. Auch in den Dungeons ist es weiterhin verdammt finster ... und blutig. Diablo 3 hätte dieser düstere Stil ebenfalls gut gestanden, aber das ist ein anderes Thema.