Das Leben findet einen Weg: Noch in diesem Jahr soll Jurassic World Evolution 2 für PC und PlayStation- sowie Xbox-Konsolen erscheinen (Termin: 9. November). Im zweiten Teil des Dinosaurierpark-Aufbauspiels möchte Frontier Developments den tropischen Inseln den Rücken kehren und mehrere Elemente aus dem Vorgänger ausbauen.



Flugsaurier werden in übergroßen und modular erweiterbaren Volieren gehalten.

Auch Meeressaurier sind dabei.