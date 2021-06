Superhelden gesucht

Was für eine schwungvolle Präsentation! Selbst der dritte Kinofilm zu Guardians of the Galaxy könnte sich vom Witz dieser Demo glatt eine Scheibe abschneiden. Was sich Star-Lord und Co. da gegenseitig an den Kopf werfen und wie sie vor allem spielerisch zusammenkommen, verspricht jedenfalls einen Heidenspaß – zumal wir im Vorfeld der E3 bereits Details erfahren haben, die noch etwas mehr verraten als der amüsante Spiel-Film. Und die haben wir in unserer Vorschau für euch zusammengefasst.