Am 9. November zieht es das Horizon-Festival nach Mexiko! Wir hatten bereits im Vorfeld die Möglichkeit, uns die Präsentation von Forza Horizon 5 anzuschauen, die beim gamescom 2021 Xbox Stream gezeigt wurde. Darüber hinaus hatten wir die Möglichkeit, einer Fragerunde mit Creative Director Mike Brown beizuwohnen. Unsere ersten Eindrücke vom Open-World-Rennspiel von Playground Games haben wir in einer Vorschau zusammengefasst.

Landschaftlich hat Mexiko viel Abwechslung zu bieten.

In den Dschungel-Abschnitten bahnt man sich auch seinen Weg durchs kühle Nass.

Der so genannte „Opening Drive“ gehört zu Forza Horizon wie brüllende Motoren in einen Supersportwagen: Diese enorm stimmungsvoll und abwechslungsreich gestaltete Einführung begeistert bei jedem Teil aufs Neue und gestattet nicht nur einen ersten Einblick in den neuen Schauplatz, sondern entzündet immer wieder innerhalb weniger Sekunden diesen besonderen Spielspaß-Funken, der diese Reihe seit ihrem Start 2012 auf der Xbox 360 auszeichnet. Daher verwundert es nicht, dass es meist diese perfekt ausgearbeitete Sequenz ist, die auf Pressekonferenzen gezeigt wird, für erste Preview-Eindrücke herhalten soll oder später sogar als Demo veröffentlicht wird.Forza Horizon 5 hält an der bewährten Tradition fest und zelebriert die Ankunft in Mexiko mit einem wunderbaren Querschnitt durch unterschiedliche Regionen, Jahreszeiten und Fahrzeugtypen. Nach dem ersten Abwurf aus dem Flugzeug findet man sich hinter dem Steuer des Ford Bronco Badlands von 2021 wieder, der zusammen mit dem Supersportwagen Mercedes AMG One das Cover zieren wird. Mit ihm prescht man an einem Vulkankrater entlang und bahnt sich mit waghalsigen Sprüngen und einer steilen Abfahrt einen Weg hinab zur Baja-Wüste, wo ebenfalls ein Festival-Gelände samt Rundkurs errichtet wurde. Kleine Info am Rande: Bei besagtem Vulkan soll es sich um den bislang höchsten Punkt innerhalb aller Spielwelten von Forza Horizon handeln. Allerdings will Playground Games im fünften Teil nicht nur die höchste, sondern insgesamt größte Welt der Reihe abliefern.Ein Grund, warum die Wahl dabei auf Mexiko fiel, ist laut Creative Director Mike Brown der enorme landschaftliche Abwechslungsreichtum, den der USA-Nachbar zu bieten hat. Nicht ohne Grund beschreibt Brown das neue Szenario als „die ganze Welt in einem Land“. Was er damit meint, wird schon im nächsten Abschnitt innerhalb der Einführung deutlich, der sich stark von der Vulkanabfahrt unterscheidet, wenn man mit einer 2020er Corvette Stingray durch das mexikanische Farmland über den Asphalt donnert und erste Bekanntschaft mit einem „speziellen Wetterereignis“ macht. Diese Wetterkapriolen können in Rennen für mehr Dramatik geskriptet, bei der freien Erkundung aber auch zufällig auftreten. Während man bei der Einführung mit einem Sandsturm und der damit verbundenen Beeinträchtigung der Sicht konfrontiert wird, warten im finalen Spiel u.a. Tropenstürme, in denen auch Trümmer herumfliegen. Eine direkte Beeinträchtigung der Fahrphysik muss man jedoch nicht zu befürchten – dafür ist Forza Horizon zu sehr auf den gewohnten Arcade- und Fahrspaß ausgelegt, bei dem man z.B. auch mit Supersportwagen halbwegs problemlos über holprige Pisten düsen kann.Das Offroad-Feeling steht im anschließenden Abschnitt im Mittelpunkt, bei dem man mit einem Porsche 911 Desert Flyer durch den Dschungel prescht und neben der hohen Luftfeuchtigkeit auch Bekanntschaft mit riesigen Pfützen oder kleinen Flüssen macht, während man sich seinen Weg vorbei an geschmückten Dörfern mit ihren kleinen Hütten zu einer Tempelanlage bahnt, die Playgroud Games für das virtuelle Mexiko nachgebildet hat. Das große Finale der Einführung bildet schließlich die Hochgeschwindigkeitsfahrt zum Horizon Festival im brandneuen und flotten Mercedes AMG One, in dem der deutsche Autobauer seine Formel-Eins-Technologie in einen Sportwagen mit Straßenzulassung integriert. Nettes Detail am Rande: Wie in der Realität wird man im Spiel ebenfalls auf Knopfdruck in den so genannten Track-Modus umschalten können, in dem der Mercedes tiefer gelegt wird und Spoiler ausgefahren werden. Laut Mike Brown handelt es sich dabei aber nicht nur um ein visuelles Gimmick, sondern man wird auch Performance-Veränderungen am Fahrzeug bemerken.