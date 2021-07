In der Spielwelt treffen Science Fiction und Fantasy aufeinander.

Das dauerhaft nutzbare Jetpack wird im späteren Spielverlauf eine wichtige Reisemöglichkeit.

Die Hauptfigur ist abermals Jax, der jedoch seiner Kräfte beraubt wurde und mittlerweile als Einsiedler in einer Wüste sein Dasein fristet. Trotz gleicher Hauptfigur wird man wieder klein und kraftlos anfangen müssen. In einem Interview mit den Entwicklern im Zuge der ersten Präsentation versprachen sie jedenfalls, dass überzeugend und ziemlich gemein erklärt werden soll, weshalb Jax seine Kräfte verliert.Seit dem Ende des ersten Teils sind mehrere Jahre ins Feld gezogen und sowohl die Prophezeiung über die Ankunft der neuen Bedrohung als auch Jax gerieten zunehmend in Vergessenheit. Zudem konzentrierten sich die bekannten Fraktionen nur auf das, was sie selbst wollten und was ihnen wichtig war. Im Angesicht einer neuen Gefahr muss der Protagonist also versuchen, die Fraktionen zu überzeugen, sich gemeinsam gegen die feindlichen Invasoren zu stellen und ganz nebenbei muss Jax nach seinem Sohn suchen.Elex 2 soll das Rad nicht neu erfinden, sondern auf den Stärken des Vorgängers aufbauen und diese erweitern. So wird es abermals eine handgebaute, offene Spielwelt geben, in der diesmal fünf statt drei Fraktionen zu finden sein werden. Jede Fraktion verfolgt eigene Ziele, bevorzugt eine eigene Kampfart und bietet einzigartige Ausrüstung, wenn man sich dieser Fraktion anschließt.Die Charakter-Klassen sind abermals an diese Fraktionen gebunden. Dennoch gilt: Jax kann alle möglichen Skills, Kampfstile und Ausrüstungsgegenstände ausprobieren und sich im späteren Verlauf dann weiter spezialisieren. Mehr Informationen zu den Fraktionen sollen später verraten werden. Im Gegensatz zum Vorgänger sollen alle Attribute konkrete und nachweisbare Auswirkungen auf die Stärke des Charakters haben. Wer also mehr Punkte in Stärke investiert hat, haut mit einer Axt auch härter zu und richtet mehr Schaden an.Die Spielwelt wird aus alten und neuen Regionen bestehen, wobei die "alten Gebiete" deutlichen Veränderungen im Vergleich zu Elex unterworfen sein sollen. Stellenweise haben die Versuche der Magie-affinen Berserker, den Planeten wieder zu begrünen, Früchte getragen. Die händisch erstellte und nicht zufallsgenerierte Welt soll viel Abwechslung bieten. Man wird in Wüsten, Wäldern, schneebedeckten Gebirgen, Vulkanlandschaften und versteckten Dungeons unterwegs sein. Die Erkundung der Spielwelt soll sich auszahlen, da man spezielle Ausrüstung, Gegner oder Quests nur dann findet, wenn man sich abseits des offensichtlichen Wegs in der Welt umschaut. Wie beim Vorgänger soll man nicht so sehr an die Hand genommen werden. "Maximale Freiheit" war das Schlagwort, das die Entwickler mehrfach wiederholt hatten, ähnlich wie der Slogan, dass es eben ein typisches Piranha-Bytes-Spiel sei.