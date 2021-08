Saints Row soll weiterhin für übertriebene Action stehen, aber nicht so sehr wie der vierte Teil. Der Humor soll auch nicht zu kurz kommen.

Sie wollen zwar weiterhin an bekloppten Einfällen, dem typischen Humor und dem Blödsinn in der offenen Spielwelt festhalten, aber die Over-the-Top-Elemente etwas zurückfahren und auf die Wurzeln der ersten Teile setzen. Trotzdem soll man in der offenen Spielwelt weiterhin Dinge tun können, die man im echten Leben besser nicht macht. So soll eine zeitgenössische Geschichte über den Aufbau eines kriminellen Imperiums in der fiktiven Stadt "Santo Ileso" erzählt werden, die stark vom Südwesten der Vereinigten Staaten von Amerika inspiriert wurde.Im Mittelpunkt steht eine Gruppe aus vier Freuden: Eli, Neenah, Kevin und der Spieler-Charakter, der die Boss-Rolle übernimmt. Eli soll als gewitzter Unternehmer die Rolle des Planers übernehmen. Neenah ist die Fahrerin, die bereits für eine der drei kriminellen Organisationen in der Stadt als Mechanikerin gearbeitet hat. DJ Kevin findet als Aussteiger neue Freude bei den Saints. Die Führung des kriminellen Quartetts übernimmt man als Spieler selbst - natürlich mit Anpassungsoptionen vom Aussehen bis zur Stimme.Als Boss der Saints versucht man in den Story-Missionen immer mehr Gebiete von "Santo Ileso" zu übernehmen und sobald man dort Fuß gefasst hat, lassen sich unterschiedliche Unternehmungen einrichten. Dabei hat man die Wahl, was auf den freigeschalteten Grundstücken gebaut werden soll. So kann man z.B. einen eigenen Fast-Food-Drogenring aufbauen oder sich der Schutzgelderpressung widmen, wenn man keine Lust auf Autodiebstahl oder Waffenhandel hat. Alle kriminellen Aktivitäten sollen den gewohnten und überzogenen Saints-Row-Touch haben. Der Hauptcharakter sammelt im Zuge der Eroberung von "Santo Ileso" wie gewohnt Erfahrungspunkte, bekommt Stufenaufstiege und verbessert seine Fähigkeiten. Übrigens: Man wird sämtliche Story-Missionen und alle Aktivitäten in der offenen Spielwelt im kooperativen Mehrspieler-Modus mit zwei Spielern angehen können.Abgesehen davon, dass man wieder mit den unterschiedlichsten und zugleich aufwertbaren Fahrzeugen zu Wasser, zu Land und in der Luft unterwegs sein wird, verfolgen die Entwickler einen unkomplizierten und arcadigen Run-and-Gun-Ansatz in den Schusswaffengefechten. Im Vergleich zu den Vorgängern sollen sich die Feuergefechte präziser und besser kontrollierbar anfühlen.