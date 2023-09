Marvel's Spider-Man 2: Als wäre ich nie weg gewesen

Willkommen zurück im Big Apple - Die Stadt, die niemals schläft, lädt wieder zur Erkundungstour ein.

Nachdem Harry Osborn seinem Kumpel Peter im ersten Teil mit hilfreichen Gadgets zur Seite stand, taucht er in diesem Spiel endlich auch persönlich auf. Ob der grüne Hintergrund ein Foreshadowing ist?

Jäger, Echse, dunkle Wesen…





Der Symbiont, der zu Peter Parkers schwarzem Anzug wird und ihm neue Fähigkeiten verleiht, langsam aber auch sein Wesen verändert, ist eine allgegenwärtige Bedrohung. Im Trailer konnten wir Venom schon kurz in Aktion sehen, in der spielbaren Vorabversion erschien er in dieser Form leider noch nicht. Allerdings scheinen Peters Attacken, die er dank des körperlosen, schwarzen Etwas ausführen kann, ziemlich spektakulär: Er lässt zahlreiche Tentakel auf seine Gegner niederpeitschen , schleudert bis zu vier Stück gleichzeitig in die Luft oder klebt sie in einer matschigen Masse an der Hauswand fest. Allerdings merken Peters Freunde auch langsam, dass er sich merkwürdig verhält, seit er diesen Anzug trägt…