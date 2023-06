Seit 1987 gibt es die Warhammer 40.000-Franchise schon und trotz unzähliger Videospieladaptionen, von Shootern und Strategiespielen bis hin zu 3D-Detektiv-Adventures, gab es bislang kein waschechtes Rollenspiel. Eigentlich ein absolutes Unding, aber es gibt Hoffnung: Owlcat Games, die Macher der beiden Pathfinder-Spiele, schicken sich mit Warhammer 40.000: Rogue Trader an, die bisherige Leere eindrucksvoll zu füllen. Wir konnten die Beta des für 2023 noch geplanten Rollenspiels ausprobieren und stellten uns dabei immer wieder diese eine Frage: Kommen hier auch Nicht-Warhammer-Fans auf ihre Kosten?

Eine offensichtliche Idee

Wieso gab es bislang in diesem Universum kein Rollenspiel?

Ein Anfang, wie er klassischer kaum sein könnte

Welche Klasse ich spiele, woher ich komme und welche Werte ich zu Beginn habe: All das startet ganz klassisch im Charakter-Editor.

Atmosphäre: Ganz groß

Warhammer 40.000: Rogue Trader ist technisch nicht das schönste Spiel, aber die Szenerien und Lichteffekte können sich trotzdem allemal sehen lassen.

Ihr kennt das sicherlich: Da wird während einer Messe, einer digitalen Präsentation oder einfach über einen Trailer mitten am Nachmittag ein Spiel angekündigt und der erste Gedanke ist "Na klar! Das lag doch so nahe! Warum ist man darauf noch nicht früher gekommen?!" So ging es mir zumindest schon einige Male, etwa bei. Denn sind wir einmal ehrlich, fast jeder, der Harry Potter gelesen oder gesehen hat, dachte sich schon einmal, dass es doch wahnsinnig cool wäre, könnte man zumindest digital einmal durch die Hallen der altehrwürdigen Schule für Hexerei und Zauberei laufen, Geheimnisse aufdecken und am spannenden Unterricht teilnehmen.Warum ich diesen Gedanken bei einer Vorschau zu Warhammer 40.000: Rogue Trader aufgreife? Weil mir beidessen Ankündigung genau dasselbe wieder passiert ist: Es gab noch nie ein Rollenspiel in diesem Universum? Wieso nicht? Dabei liegt es doch so nahe, bedenkt man die Ursprünge dieser Franchise und dass es zum titelgebenden Rogue Trader eine waschechte Pen-and-Paper-Vorlage gibt. Das in Moskau gegründete, aber im Zuge des Ukraine-Krieges offiziell nach Zypern verlegte Studio Owcal Games widmet sich nun dieser Aufgabe und will nach seinen zwei erfolgreichen Pathfinder-Spielen ein weiteres Mal unter Beweis stellen, dass man spannende Rollenspiele mit wochenlanger Spielzeit-Garantie erschaffen kann.Wir konnten bereits die Beta-Version ausführlich ausprobieren, an der seit dem 1. Juni 2023 auch alle Vorbesteller teilnehmen können. Die enthält zwar noch längst nicht das komplette Erlebnis, bietet aber trotzdem einen bereitsumfassenden Einblick in eines der vermeintlich spannendsten Rollenspiele des Jahres.Warhammer 40.000: Rogue Trader beginnt für ein Rollenspiel dieser Art sehr typisch: Es geht los mit derCharakter-Erstellung. Visuell lässt sich zwar hier nur recht wenig anpassen, dafür aber kann ich meinem zukünftigen Helden oder meiner zukünftigen Heldin einensofern ich nicht auf einen der vordefinierten Charaktere zurückgreifen möchte. Im Editor lege ich mich zudem auf eine von vier Basis-Klassen fest: Adept, Soldat, Kämpfer und Anführer, die jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen haben und später die Tür zu den in der Beta drei verfügbaren erweiterten Klassen (Jäger, Assassine, Vorhut) öffnen.Bei den Werten bleibt Rogue Trader ebenso recht klassisch: Es gibt insgesamt neun Attribute, von Stärke und Intelligenz bis hin zur Ballistik für Schusswaffen, bei denen ein D100-System zum Tragen kommt. Das heißt, bei Skill Checks muss im besten Falle der entsprechende Wert oder niedriger gewürfelt werden, damit ich die Herausforderung bestehe. Sobald ich mit meinem Charakter und seinen Werten zufrieden bin, geht es schnurstracks ins Tutorial.Das war in der Alpha-Version noch nicht enthalten, aber in der Beta haben die Macher inhaltlich ordentlich zugelegt:. Allerdings heißt das im Umkehrschluss nicht, dass längst jeder Stein schon fest sitzt. Im Laufe des Anspielens sind wir noch auf ein paar Bugs, Grafikfehler, ganz seltene Abstürze und ähnliche Unzulänglichkeiten gestoßen. In einer Beta sind natürlich all diese Dinge zu erwarten und Owlcat Games arbeitet schon fleißig an Patches, aber wer freudig vorbestellt, um einen Ersteindruck zu gewinnen, der sollte das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.Nach dem der eigene Charakter erstellt ist, wird mir sofort klar gemacht: Die Entwickler sind absolute Warhammer-Fans. Das macht sich nicht nur bei den monumentalen, sowie wahnsinnig detailverliebten Bauten und dem Prunk des Imperiums bemerkbar, die schon früh in Rogue Trader in den Fokus rücken, sondern auch bei der unfassbar deprimierenden Seite dieses Universums. Immer wieder entdecke ich zwische den vielen mechanischen Strukturen und von Metall übersäten Konstruktionen die unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, die mir persönlich nur eines verraten: In dieser Welt, so faszinierend sie auf ihre eigene Art und Weise ist, würde ich nicht gerne leben wollen. Aber als Spieler erkunde ich sie gerne und rede mit jedem NPC, forsche in den hintersten Ecken und bekomme nicht wenige unangenehme Dinge zu sehen.