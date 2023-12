Nach der Fantasy-Welt von Genshin Impact und den unendlichen Weiten des Alls in Honkai: Star Rail wendet sich der chineische Entwickler HoYoverse mit Zenless Zone Zero nun einem urbanen Setting zu, bei dem postapokalyptische Kristallmonster auf asphaltierte Straßenzüge treffen. Erneut setzt man auf eine schicke Anime-Optik und eine Vielzahl unterschiedlicher Charakter-Designs, die den Geldbeutel zum Glühen bringen sollen. Schließlich handelt es sich bei Zenless Zone Zero wieder einmal um einen Free-to-play-Titel mit Echtgeld-Elementen und einer Reihe an Währungen, die das Umrechnen erheblich erschweren. In der geschlossenen Beta haben wir uns nun aber vor allem angeschaut, was der Titel spielerisch zu bieten hat und verraten nach einem ausgiebigen Ausflug in die Stadt New Eridu, ob Zenless Zone Zero zum aufsteigenden Stern am Action-Rollenspiel-Himmel werden oder in der Gacha-Hölle versinken könnte.

Zenless Zone Zero: Willkommen in New Eridu!

Mit den Zwischensequenzen können die Standbilder nicht mithalten, dafür sind die Zeichnungen hübsch und die Charaktere ausdrucksstark.

Kommen einfach nicht zum Punkt: Die Charaktere in Zenless Zone Zero sind ziemlich mitteilungsbedürftig und ergeben sich endlosen Gesprächsergüssen.

Galantes Gemetzel

Fertig zur Abreise: In Nicoles Koffer befindet sich ein schweres Geschütz, bei dem ihre durchlöcherten Gegner einpacken können.

Jeder Charakter glänzt durch ein eigenwilliges Design und eine spezielle Waffe. Hausmädchen Corin kämpft beispielsweise mit einem überdimensionalen Pizzaschneider.

Auch wenn das Tempo später abflacht, beginntzumindest erzählerisch mit einem Sprint: Die Chaostruppe Cunning Hares, Agentur für Allesmögliche und bestehend aus Billy Kid sowie Anby und Nicole Demara, haben sich mit ihrem aktuellen Auftrag ziemlich verzettelt und hetzen mit einem gestohlenen Tresor durch die engen Flure eines Hochhauses – die Handlanger der beklauten Red Fang Gang dicht auf ihren Fersen. Es folgt ein spektakulärer Sturz durch eine Glasfront, die das Trio auf den Boden der Tatsachen und inmitten eine Hollow-Zone befördert. Hier lauern die: Menschen, die durch eine Naturkatastrophe in Monster verwandelt wurden und die neben schwarzer Löcher an der Stelle ihres Kopfes auf kristallharte Körper bauen.Der Auftakt von Zenless Zone Zero wird, genau wie der Rest des Spiels, größtenteils wie in einem Comic erzählt:lassen es mitunter etwas an Dynamik mangeln, punkten aber mit gelungenen Zeichnungen und wechseln sich noch dazu mitab: Die Bewegungen der Charaktere sind mit viel Liebe zum Detail umgesetzt worden, hier ist von den Finger- bis in die Haarspitzen alles durchchoreografiert. Auch sonst lässt die Präsentation HoYoverse-typisch kaum Wünsche offen: Menüs sind schlicht, aber schick, wenn auch inhaltlich überladen, und die Umgebungen setzen die halb zerstörte Metropole New Eridu gelungen in Szene.Die Action wird derweil mit einer ordentlichen Portion Humor und einer Prise Intrigen gewürzt, woraus sich eine angenehm spannende Geschichte entwickelt, die aber unterundleidet. Immer wieder führen Charaktere endlose Gespräche über kleinteilige Missionsdetails, bei denen meine Finger unruhig am Gamepad zucken, weil sie nur den A-Knopf betätigen dürfen, um zum nächsten Satz zu springen. Immerhin sindund wahlweise auf Englisch, Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch zu hören, sodass das Erleben der Story abseits der Zwischensequenzen nicht zu stumpfer Lesearbeit ausartet.Im Gegensatz zu dem rundenbasierten Kampfsystem von Honkai Starrail dürft ihr euch in Zenless Zone Zero wieder ganz denhingeben. Leichte und schwere Angriffe sowie ein Ausweichmanöver, das mit dem richtigen Timing kurz die Zeit verlangsamt: Fans von Action-Rollenspielen dürften sich hier schnell zuhause fühlen und alle Attacken gehen schnell und smooth von der Hand. Damit euch mit den drei Aktionen nicht langweilig wird, könnt ihrund beliebig zwischen ihnen hin- und herwechseln. Erfolgt das Austauschen genau im Moment eines gegnerischen Angriffs, triggert ihr je nach Kämpfer ebenfalls eine Ausweichrolle oder Parade.Darüber hinaus besitzt jeder Gegner eine sogenannte Daze-Leiste, die durch wiederholte Schläge gefüllt wird und letztendlich zu einer praktischen Betäubung führt. Trefft ihr dann mit einem schweren Angriff, könnt ihr eineinitiieren und die feindlichen Lebenspunkte durch eindrucksvolle Manöver spürbar schnell senken. Abgerundet wird eure Auswahl an Attacken dann durch eine Ultimative Fähigkeit, die verheerenden Schaden verursacht und euch mit einer wirklich eindrucksvollen Animation belohnt. Ohnehin sieht alles, was ihr auf dem Schlachtfeld austeilt, fantastisch aus: Links und rechts fliegen Funken und Patronenhülsen durch die Luft und verwandeln das Kampfgeschehen inWeil das alles nicht besonders anspruchsvoll ist und für die meisten Fights reines Buttonmashing zum Sieg reicht, scheint man sich bei Zenless Zone Zero dem Mottoverschrieben zu haben. Zumindest in meiner Zeit in der Beta ließen sich keine Möglichkeiten für komplexe Kombos erkennen, womit die Kämpfe recht oberflächlich abliefen. Dazu kommt, dass sich Standardgegner spielend leicht ohne große Gegenwehr erledigen lassen, auch wenn ein Bosskampf mit abwechslungsreicheren Verhaltensmustern Hoffnung auf mehr Herausforderung wecken konnte. Trotz dessen macht das Schnetzeln mit seinen sprühenden und funkelnden Animationen sowie dem gelungenen Spielgefühl– doppelt schade also, dass es im Verhältnis zu anderen Gameplay-Elementen viel zu wenig davon gibt.