Die Katze ist aus dem Sack: Capcom präsentierte während des hauseigenen Resident-Evil-Showcase viele Gameplay-Szenen aus der stark überarbeiteten Version des wohl bis jetzt besten Teils der japanischen Horror-Show. Doch Videos und Screenshots sind eine Sache, eine andere ist, dass 4Players die Möglichkeit hatte, bereits rund eine halbe Stunde mit Leon S. Kennedy auf Erkundungstour zu gehen. Was für einen Eindruck hinterließ Resident Evil 4 Remake dabei?

RE-Engine sorgt für frisches Blut

Viele Locations kommen Resi-4-Veteranen äußerst bekannt vor.

Capcom, wir kommen!

Die Ganados sehen nicht nur "hübscher" aus, sie sind nun auch deutlich schlauer.

Wenn Resident Evil 4 Remake am 24. März für PC, PS5, PS43 und Xbox Series erscheint, ist es rund 18 Jahre her, dass die Gamecube-Version ihr Debut feierte. Damals war Resident Evil 4 ein wichtiger Schritt für die Serie: Weg von der lahmen Panzer-Steuerung, hin zu einer neuen Über-die-Schulter-Perspektive, dazu mehr Action und ein deutlich erweitertes Bewegungs-Repertoire für die Spielfigur(en). So gut wie alle Fans der Serie haben Resident Evil 4, das eigentlich mal exklusiv für Nintendo’s Spielewürfel geplant war, mittlerweile sicher mehr als einmal durchgespielt. Denn nach der Gamecube-Version gab es die ausnehmend gute Grusel-Hatz für so gut wie alle verfügbaren Plattformen. Eine Ultimate HD-Edition des Titels, die 2014 für den PC mit der Unterstützung von 60 fps und in einer Auflösung von 1080p erschien, konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Spieler nach einem Update sehnten, dass ähnlich wie die Remakes für Resident Evil 2 und 3 weit über eine optische Frischzellenkur hinausgeht.Das Gerücht eines Remakes zu Resident Evil 4 geisterte bereits mehr als zwei Jahre durch’s Internet, bis Capcom endlich den Vorhang lüftete und zu großer Freude verkündete, dass sich Resident Evil 4 Remake tatsächlich in Arbeit befindet. Da gab es kaum ein Halten mehr, denn die Vorstellung das gesamte Spiel in maximal verbesserter und komplett generalüberholter Optik – dank Unterstützung der RE-Engine – genießen zu dürfen, kommt einem feuchten Traum schon verdammt nahe.Da kam das Angebot von Capcom, sich das Resi 4 Remake im Hands-On einmal eine halbe Stunde ansehen zu können, gerade richtig. Keine 20 Minuten später drückt der vor Aufregung zitternde Finger des Redakteurs auf die Klingel an der Tür der deutschen PR-Dependance der Japaner. Und schon gibt es eine kleine Reise in die eigene Spiele-Vergangenheit, die mit neuem Look und sinnvoll implementierten Updates für Resident Evil 4 in den nächsten 30 Minuten zur Zukunft wird. Denn schon zu Beginn wird schnell klar, dass die Entwickler sich vor dem Original verneigen, das Remake aber mit genau den Elementen versehen, die es auch nach dieser langen Zeit selbst für alte Hasen zu einem fast völlig neuen Erlebnis machen.Die Ausgangslage bleibt die gleiche: Die Tochter des amerikanischen Präsidenten, Ashley Williams, wurdeentführt und Agent Leon S. Kennedy soll sie retten und dabei herausfinden, wer hinter der fiesen Aktion steckt. Erstmals entführt es den gestählten Zombie-Jäger dabei nach Europa. In einem kleinen, spanischen Dorf will Leon die Fährte der vermissten Tochter aufnehmen und tritt dabei – wie könnte es anders sein – in ein Wespennest. Denn im Dorf und in den umliegenden Gebieten hat sich mit Las Plages eine gefährliche Seuche ausgebreitet. Die sorgt dafür, dass die einstmals friedlichen Bewohner nun zu angriffslustigen und nach Blut dürstenden Irren mutiert sind, wen es noch schlimmer getroffen hat, darf sich sogar über eine neue und ekelerregende Körperform "freuen".