Wunderschöne Sandstrände, das blaue Meer und ein Cocktail in der Hand, während die Sonne ihr strahlendstes Gesicht aufsetzt: Hawaii kann schon richtig schön sein, wenn nicht gerade eine Horde verrückter Auto-Liebhaber durch die Gegend fährt, ein riesiges, hippes Festival veranstaltet und an jeder Ecke, ob zu Land, zu Luft oder zu Wasser, Rennen stattfinden. Nein, das ist übrigens nicht die Beschreibung vom nächsten Forza Horizon, sondern von The Crew Motorfest. Wir konnten vor Kurzem erstmals selbst Hand an den Controller legen und durften probespielen.

Lebewohl USA-Tour

Ist das noch Hawaii? In The Crew Motorfest gibt es auch eine Playlist, die sich ganz der japanischen Autokultur verschreibt.

Formel-Wagen auf Hawaii

Wer will kann auch in schicken Klassikern herumfahren, bei denen sogar das GPS entfernt wird – das gab es schließlich damals noch nicht.

Import von The Crew 2:

Während unserer Anspiel-Session verriet uns Ubisoft, dass Spieler des Vorgängers all ihre Autos in den Nachfolger kostenlos importieren können. Wie genau das vonstattengeht, soll aber erst zeitnah zum Release verraten werden.

Arcade mit Boxenstopp

Ja, es gibt Reifenverschleiß in The Crew Motorfest und dieser hat sogar spielerische Auswirkungen. Eine Simulation ist das Rennspiel damit aber noch lange nicht.

Entwickler Ubisoft Ivory Tower lebte bislang in großen Größen: Inundließ man Spieler nahezu das komplette Festland der USA befahren. Natürlich nicht im Verhältnis 1:1, aber dennoch war die Spielwelt in ihrer Größe allemal beachtlich. Für The Crew Motorfest backt man kleinere Brötchen und verfrachtet den mittlerweile dritten Serienteil nach, genauer gesagt vorrangig auf die Insel O'ahu, die drittgrößte desUS-Bundestaats, auf der sich auch die Hauptstadt Honolulu befindet. Vorbei sind die Zeiten, wo man von New York nach Miami zur aktuellen Lieblings-Spotify-Playlist düsen konnte, stattdessen gibt es sich ewig in die Länge ziehende Strände, heiße Vulkane, einen dichten, schwer navigierbaren Dschungel und jede Menge Wasser um einen herum.Der Szenarienwechsel muss übrigens nicht zwangsläufig bedeuten, dass The Crew Motorfest entscheidend viel kleiner ausfällt. Wir konnten zwar während unserer Probefahrt nur einen winzigen Bruchteil des digitalen Hawaiis erkunden, aber. Wer schon in den Vorgängern gerne von A nach B düste, um unterwegs Mini-Events wie Slalom-Fahrten, Geschwindigkeitsblitzer oder riskante Weitsprünge in Angriff zu nehmen, wird aller Voraussicht nach auch im für September geplanten Serienteil wieder auf seine Kosten kommen.Wie abwechslungsreich O'ahu als Insel wird, das steht noch auf einem anderen Blatt. Wir gehen jedoch davon aus, dass es ähnlich wie in der-Reihe genügend unterschiedliche Gegenden gibt, an denen man sich erst nach mehreren Stunden sattgesehen hat. Immerhin kann Hawaii durchaus vielfältig sein.Auf eine wirkliche Story verzichtet The Crew Motorfest bereits wie sein Vorgänger und orientiert sich auffällig am Konkurrenten von Playground Games. Auf Hawaii findet nämlich das namensgebende Motorfest statt, ein, die in der Zeit von hohen Geschwindigkeiten und waghalsigen Stunts leben. Ein Tourismusmagnet für Hawaii, für die vor Ort lebende Bevölkerung wohl ein absoluter Graus. Aber das spielt keine Rolle, denn Spaß und Party stehen auf der Tagesordnung.Wer am Motorfest teilnehmen und nicht nur mit Cocktails in der Hand feiern will, der darf sich in unterschiedlich thematische Playlists stürzen. Made in Japan deckt zum Beispiel in der Nacht stattfindende Straßenrennen mit enger Kurvenführung ab, während man in Offroad-Rennen über Stock und Stein fährt oder in der Vintage Garage einsteigt und ein wenig die Oldtimer scheinen lässt – inklusive einem passenden Grafikfilter und angepassten Interface. Überrascht hat mich derweil die, die auf den ersten Blick recht normal klingt: Mit speziell für Rennstrecken ausgelegten Autos geht es in ganz klassische Rundenrennen, aber schon im Intro mache ich einen Formel-Wagen ausfindig und stellte mir umgehend die Frage, wie treu Ubisoft Ivory Tower der Realität bleibt.Gefragt, gefahren: Im Rahmen unserer Hands-On Session,die über Remote-Funktion stattfindet und nicht nativ vor Ort bei Ubisoft, entscheide ich mich für besagte Motorsports-Playlist und verzichte dafür auf den schicken Sandstrand, der mich jedoch verführerisch oft anlächelte. Aber die Neugierde in mir war zu groß, erfahren zu wollen, wie sich Formel-Wagen auf Hawaii schlagen und natürlich, wie generell die Fahrphysik ausfällt.Insgesamt zwei Rennen durfte ich zusätzlich zum Intro in der Motorsports-Playlist fahren und siehe da:Natürlich ist das hier bei weitem keine Simulation im Stile von, bei dem sämtliche Details eines Autos auf der Strecke in Betracht gezogen werden. Nein, The Crew bleibt seiner Linie treu und liefert schnörkellose Arcade-Rennen, bei denen sich die Fahrzeuge zwar schon in einem gewissen Maße realistisch verhalten, aber ich trotzdem dank viel Bodenhaftung jederzeit die Kontrolle habe. Wer, und ich weiß, dieser Vergleich fällt hier echt oft, Forza Horizon kennt, weiß ungefähr wie sich das anfühlt.Spannender ist da die grüne Lebensanzeige in der oberen Mitte des Bildschirms: Reifenabnutzung. Die gibt es nur in den Rennen der Motorsports-Kategorie und hat tatsächlich auch Auswirkungen auf das Fahrverhalten. ImLaufe der Rennen nimmt der Verschleiß zu und dann reichen schon kleinste Verbremser, damit ich die Kontrolle über das Fahrzeug verliere und mich nur mit Müh und Not noch auf der Strecke halten kann. Dabei sind die Reifen eigentlich noch im gelben Bereich; was passiert wenn sie rot werden, kann ich während der Testsitzung nicht mehr herausfinden.Schließlich will ich die beiden ausgewählten Rennen gewinnen und deshalb geht es auf der Start-Ziel-Geraden direkt in die Box. Die ist allerdings kein eigenes Minispiel wie bei der F1-Serie von Codemasters, sondern nur eine zügige Zwischensequenz, in der meine Reifen gewechselt werden. Da die nun wieder im perfekten Zustand sind, steht meinem anschließenden Sieg im Rennen auch nichts mehr im Wege und das mit einem beachtlichen Vorsprung. Was mir dabei auffällt: Die Gummiband-KI, die zuweilen die beiden Vorgänger plagte, ist entweder stark zurückgeschraubt worden oder gar nicht erst aktiv. Lediglich im zweiten Rennen konnten die gegnerischen Fahrer mich einholen, aber auch nur, weil ich mir aufgrund von abgenutzten Reifen doch einen fiesen Fehler leistete und der Bande ein wenig Lack spendierte. Ob der Eindruck täuscht oder die Entwickler tatsächlich die KI vernünftig angepasst haben, kann aber erst der Test zeigen.