Virtua Tennis: Spiel, Satz & Sieg für Sega - Special

Dieses Sportspiel ist Kult: Virtua Tennis war ein zu seiner Zeit herausragendes Tennisspiel, dem der perfekte Spagat zwischen Arcade-Action und Sim-Anspruch gelang. Für kurze Zeit wurde die virtuelle Nischensportart zum Star des Center Courts - und rief eine Sega-Serie ins Leben, die auch heute noch viele Fans hat.

Bild-im-Bild-Einblendungen, Nahaufnahmen, tobendes Publikum - die Präsentation in Virtua Tennis war topmodern.



Echte Stars Passend zum 20-jährigen 4Players-Jubiläum und unserem PUR-Talk zu den Meilensteinen des Jahres 2000 haben wir uns dieses Kultspiel als Retro-Klassiker des Monats ausgesucht. Virtua Tennis erschien zwar bereits 1999, natürlich auf Naomi-Hardware in der Spielhalle, wurde aber im Jahr 2000 für die damals aktuelle Sega-Konsole Dreamcast umgesetzt. Der offizielle Arcade-Flyer pries die „realistischen Spielerbewegungen basierend auf Motion-Capturing-Aufnahmen“ und das pompöse Drumherum mit Schiedsrichter und vollen Zuschauerrängen an. Und tatsächlich können sich Teilaspekte dieses 20 Jahre alten Spiels optisch noch sehen lassen: Während grob modellierte und texturierte Spielergesichter heutzutage ein wenig gruselig wirken, sind der griffig aussehende Court-Boden inklusive der Spuren darauf, die Punkteanzeigen oder die Arena generell ziemlich ordentlich gealtert.

Virtua Tennis - das ist für mich Emotion pur! Epische Duelle im Freundeskreis und in der Redaktion. Dazu eine langjährige Freundschaft, die ihren Ursprung in einem Games-Convention-Match bei Virtua Tennis nahm. Und natürlich meine zwei Interview-Treffen mit Mie Kumagai, der ehemaligen Hitmaker-Chefin - sie ist die Mutter der Virtua-Tennis-Serie, natürlich selbst Tennisfan, war im Jahr 2003 die erste weibliche Studio-Chefin bei Sega und auch noch so freundlich, mir meine sämtlichen Virtua-Tennis-Packungen mit ihrer Unterschrift zu veredeln. "Sämtliche" heißt im Fall des ersten Virtua Tennis bei mir natürlich: dreimal die Dreamcast-Version. In wunderschönem blauem PAL, amerikanischem NTSC und japanischem Jewel Case, auf dem „Power Smash Sega Professional Tennis“ prangt; so heißt der Titel nämlich in Japan. Aber ich schweife ab, bevor ich überhaupt begonnen habe…