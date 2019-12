Endlich ist er auch für den PC erhältlich – Bungies letzter Ausflug ins Halo-Universum. Im Test überprüfen wir, wie die Steuerungs-Eigenheiten sowie die ausgezeichnete Gegner-KI von Halo: Reach gealtert sind, das die Vorgeschichte zum ersten Serienteil erzählt.

Besonderheiten beim Kauf



Wer möchte, kann im Microsoft-Store auch zur Spielesammlung Halo: The Master Chief Collection greifen, die bereits 2014 für Xbox One erschien. Nach dem Erwerb bekommt man momentan das Remaster von Halo: Reach; nach und nach werden später die übrigen (leicht überarbeiteten) Serienteile nachgereicht. Wer nur Interesse an Halo: Reach hat, kann das Remaster aber auch einzeln kaufen. Lasst euch dabei nicht von der seltsamen Namensgebung verwirren, denn auch beim Einzelkauf bekommt ihr den Launcher der Spielesammlung, der euch dann den Download von Halo: Reach ermöglicht ( Wer möchte, kann im Microsoft-Store auch zur Spielesammlung Halo: The Master Chief Collection greifen, die bereits 2014 für Xbox One erschien. Nach dem Erwerb bekommt man momentan das Remaster von Halo: Reach; nach und nach werden später die übrigen (leicht überarbeiteten) Serienteile nachgereicht. Wer nur Interesse an Halo: Reach hat, kann das Remaster aber auch einzeln kaufen. Lasst euch dabei nicht von der seltsamen Namensgebung verwirren, denn auch beim Einzelkauf bekommt ihr den Launcher der Spielesammlung, der euch dann den Download von Halo: Reach ermöglicht ( siehe auch hier ). Das Einloggen in einen Microsoft-Account ist übrigens in jedem Fall Voraussetzung. Wer Microsofts Spiele-Abo „Games Pass“ besitzt, bekommt ebenfalls Zugriff auf den Titel.

Ein Blick aufs Feuergefecht im Online-Koop.

Ähnlich wie früher bekommt man die Kampagne des Noble-Teams mit spaßigem Vier-Spieler-Koop (momentan leider nicht mehr mit lokalem Splitscreen), den Online-Multiplayer mit bis zu 16 Teilnehmern sowie die knackigen Feuergefechte zu viert im Horde-Stil und sogar einen LAN-Modus. Im Grunde also ein tolles Gesamtpaket, für dessen Story, Modi und Besonderheiten wir auf den ausführlichen Xbox-360-Test aus dem Jahr 2010 (Wertung: 87%) verweisen. Es gibt allerdings einige Einschnitte und technische Problemchen, welche dem Remaster einen bitteren Beigeschmack verpassen - dazu später mehr.Sobald ich mich an die altmodische Steuerung und die grottige deutsche Synchro gewöhnt hatte, war ich schnell wieder völlig gefangen von der Action in Halo: Reach. Denn wie nur selten zuvor hatte man hier das Gefühl, Teil eines ausweglosen Krieges zu sein, an dessen Ende die vermeintliche Zerstörung der Menschheit durch die außerirdische Allianz steht, die hier den Planeten Reach angreift - das militärische Machtzentrum der Föderation und Fundort eines mysteriösen Artefaktes. Und all das, was man mit dem Master Chief erleben konnte, bekommt durch diesen Prolog eine neue Dimension.Ein Gedanke ging mir dabei fast pausenlos durch den Kopf: Warum zum Henker agiert die KI hier so viel cleverer als in modernen Shootern? Natürlich habe ich sie in guter Erinnerung, aber dass der Rückschritt im Genre derart krass spürbar wird, hätte ich nicht erwartet. Beispiel gefällig? In einem verwinkelten Bunkergang läuft ein Elite mit einem Partikelschwert auf mich zu. Kein Schlenker, keine Gnade, nicht mal bei Haken um ein paar Kisten lässt er von mir ab. Zack – und ich bin tot.Beim nächsten Anlauf lässt er sich nicht so leicht aus der Ecke locken, tänzelt erst ein paar mal zwischen zwei Kommandopulten hin und her, startet eine Hieb, zieht sich zurück und setzt erst bei meinem Dauerbeschuss zum Sprint an, während mich ein paar Grunts von der Seite aus mit Haftgranaten überraschen. Genau das liebe ich so an Halo und vermisse ich in vielen modernen Shootern! Dieses Gefühl nicht auf Zahlen zu schießen, sondern richtig schön in die knackigen Kämpfe abzutauchen, in denen ich mich trotz regenerierendem Schild nicht zu forsch voran wagen darf.Ein wenig abgeschwächt wird dieses Gefühl der Spannung in Reach nach wie vor durch die unbesiegbaren KI-Partner bzw. die rettenden Freunde. Beim Schwierigkeitsgrad darf man allerdings wieder vielseitig nachhelfen, indem man z.B. Skulls (Modifikatoren) aktiviert. Auch in diversen Varianten des an „Horde“ angelehnten Feuergefechts wurde es zu viert wieder richtig spannend. Vor allem, als uns fette Transportschiffe mit fetten Projektilen aus der Luft piesackten und mehr und mehr größere Allianz-Krieger wie Jäger absetzten.Die zahlreichen Modi des Mehrspieler-Parts sind in das übergeordnete Menü der Spielesammlung ausgelagert. Dabei kommt schnell wieder das typische wilde Halo-Gefühl inklusive allerlei Vehikeln auf, das hier durch die klassenähnlichen „Panzerungen“ aufgemischt wurde. Sprinten ist eine Spezialfähigkeit, die sich z.B. mit einem kurzzeitigen Superschild oder den Schwebedüsen auswechseln lässt. Auf Letzteres sind die verwinkelten Karten nach wie vor schön abgestimmt - ganz so ausgefeilt wie in moderneren Klassen-Shootern wirkt das aber nicht. Nicht allzu gut gealtert ist die etwas schlichte Kulisse in der damals schon angestaubten Engine. Die wuchtige Architektur mit ihren großen platten Flächen passt zum Thema, doch grobe Texturen und die betagte Beleuchtung erinnern schnell ans Alter des Spiels. Mit einer GeForce GTX 980 hatten wir immerhin eine dauerhaft saubere Bildrate, wodurch sich in der Action meist ein sauberes Spielgefühl ergab.