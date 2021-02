Das ist mal verdammt lange her: Shattered - Tale of the Forgotten King wurde schon auf der E3 2016 als Independent-Projekt von Square Enix angekündigt. Nach Kickstarter und einer fast zweijährigen Phase im Early Access wurde das Spiel jetzt für den PC veröffentlicht. Interessant: Das französische Redlock Studio plante ursprünglich einen 2D-Plattformer mit 3D-Bosskämpfen - mit der Zeit hat man das Spieldesign aber deutlicher an Dark Souls & Co angelehnt. Was könnt ihr für knapp 20 Euro erwarten?

Der Geist auf der Schulter gibt auch Hinweise.

Futuristische und mittelalterliche Motive verschmelzen im gelungenen Artdesign.

Unterwegs in Wäldern voller monumentaler Relikte.

Man startet also schon wieder ein Abenteuer als Held ohne Gedächtnis? Doch noch bevor man angesichts der hundertsten Amnesie so richtig gähnen kann, fallen (abgesehen von der fehlenden Charaktererschaffung) zwei Dinge auf: Erstens dieses Artdesign, das zusammen mit den Klavierklängen umgehend für eine Stimmung sorgt, in der etwas Trauriges und Episches spürbar werden, das mich auch ein wenig an Hollow Knight erinnert hat. Auch die abstrakten Einschübe sind gelungen: Ähnlich wie die Figuren in Journey ist man auf spitz zulaufenden Beinen unterwegs, außerdem hat man schon bald ein geisterhaftes Wesen auf der Schulter, das ein wenig an Tim Burtons Kreaturen aus Nightmare Before Christmas erinnert.Und während dieses bleiche Gespenst einem zuflüstert, dass man sein Gedächtnis sowie den König finden soll, sorgt zweitens auch das Weltdesign mit seiner Mischung aus Motiven für Neugier. Obwohl einiges nach gewöhnlichen Mustern düsterer Fantasy klingt, werden früh die Bezüge zur Science-Fiction deutlich. Zwar startet man als "Wanderer" mit einem Schwert, aber man aktiviert elektrisch glimmende Säulen, trifft bald auf Feinde mit Lasergewehren und beamt sich über Portale durch eine angenehm offene, labyrinthisch verwobene und monumental designte Welt.In dieser wirken weite Bereiche zwar wie ausgestorben, aber ähnlich wie in Dark Souls & Co ist der Hintergrund zunächst ein Rahmen voller Fragezeichen und fremder Begriffe, in dem die Geschichte bruchstückhaft erzählt wird. Man weiß nur, dass das alte Reich in Trümmern liegt, dass es von Dämonen heimgesucht wird und dass der König verschwunden ist - mit ihm scheint alle Hoffnung verloren. Wo ist er bloß hin? Vielleicht zu den Sternen gereist?Ab und zu meldet sich auch der geisterhafte Begleiter mit Hinweisen oder man trifft auf Händler sowie andere Wanderer, die etwas über all die seltsamen Artefakte und Apparate sagen, wobei einiges kryptisch bleibt. Es gibt keine Sprachausgabe und keine deutsche Übersetzung, lediglich englische oder französische Texte.Während der Erkundung entfaltet umgehend die akrobatische Komponente ihre Reize: Man kann nicht nur sprinten oder rollen, sondern mit zwei Sprüngen an Höhe gewinnen und dann in der Luft nach vorne jagen - ähnlich wie kürzlich in Blue Fire , das allerdings deutlich kniffliger in den Hüpfpassagen war. Weg brechende Böden, klaffende Abgründe und schwebende Plattformen sorgen jedoch dafür, dass man mit gutem Timing agieren muss, wobei die Herausforderung zwischen entspannt bis fordernd liegen kann. Nach einem Sprung zeigt ein blauer Kreis den potenziellen Ort der Landung an, so dass die Orientierung erleichtert wird; außerdem kann man sehr tief ohne Schaden fallen, wenn man nur früh genug vor dem Aufprall wieder springt und somit abfedert. Auch wenn man mit Maus und Tastatur spielen sowie die Steuerung dafür anpassen kann, empfehle ich für dieses Abenteuer, in dem auch die Akrobatik wichtig ist, ein Gamepad.