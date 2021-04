Enlisted nutzt genau wie War Thunder die Dagor Engine - und sieht entsprechend ordentlich aus.

Zudem kann ich ihnen rudimentäre Befehle zum Halten von Positionen geben. Dennoch verhalten sie sich meist spürbar weniger geschickt als andere Spielersodass sie sich hauptsächlich als einfaches Kanonenfutter anbieten. Das ist mitunter ärgerlich, weil sich meine KI-Kollegen blöd wegknipsen lassen, anstatt wenigstens effizient Deckung zu suchen.

Mit Enlisted verlagert Entwickler Darkflow Software unter Gaijin-Flagge den Kampf aus den Fahrzeugen zur Infanterie: Der seit dem 8. April in der offenen Beta auf PC, PS5 und XBS verfügbare Shooter inszeniert große Mehrspieler-Schlachten im Zweiten Weltkrieg. Derzeit sind zwei Kampagnen verfügbar, die verschiedene Schauplätze des Krieges inszenieren. So kämpfe ich derzeit 1941 in der Schlacht um Moskau in verschneiten Gebieten oder 1944 in der sommerlichen Normandie.Dabei gibt zwei klassische Spielmodi: Bei Eroberung müssen Punkte gehalten werden, bis die Feinde keine Tickets mehr haben. Bei Invasion müssen wie beim Battlefield-Modus Rush nacheinander Punkte eingenommen oder verteidigt werden. Die Kampagnen haben für ihre Fraktionen eigene Level, die nach und nach neue Trupps und Fahrzeuge freischalten.Um die Schlachtfelder mit mehr Soldaten zu bevölkern, habe ich im zentralen Spielmodus „Trupps“ die Kontrolle über eine mit bis zu neun Soldaten besetzte Einheit. Ich kann dabei während des Kampfes jederzeit zwischen den Kämpfern wechseln, die ich zuvor mit Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Perks ausstatten muss. Soldaten, die ich nicht kontrolliere, werden dann von der KI übernommen. Dies führt trotz einer eher moderaten Spielerzahl zu gigantisch anmutenden Gefechten, da die Bot-Kameraden selbstständig Feinde unter Beschuss nehmen und sich in Formationen bewegen.