Eine kluge Spielidee, kombiniert mit schnuckelig-reduzierter Grafik: The Pedestrian fordert eure grauen Zellen und macht richtig viel Spaß. Der Steam-Geheimtipp im Test!





Um die Ecke denken

So geht The Pedestrian: Man ordnet Schilder an und verbindet deren Türen klug, damit die Spielfigur (im Schild links oben) zu Items oder ans Ziel kommt.

Bis The Pedestrian von der Idee über die Kickstarter-Kampagne und Demo zu einem vollwertigen Spiel reifte, dauerte es Jahre. Wer den sympathischen drei Herren von Skookum Arts bei diesem schwierigen Prozess zusehen wollte, hatte dank vieler Blog-Posts und Videotagebücher reichlich Gelegenheit. Nun ist der Titel endlich für PC erschienen - und hat mich gut fünf, sechs Stunden lang vortrefflich unterhalten. Aber worum geht es eigentlich, in diesem Straßenschilder-Spiel? Und ist es ein Plattformer oder doch mehr Belastungstest fürs Oberstübchen?Letzteres! Zwar hopst die Spielfigur schon mal über tödliche Laser oder erklimmt Leitern - allerdings treten die Geschicklichkeitselemente zu Gunsten der Denksport-Einlagen deutlich in den Hintergrund. Per Tasten- oder Knopfdruck - The Pedestrian lässt sich mit Maus und Tastatur sowie Gamepad klasse lenken - wechselt man vom Action-Modus, in dem das Strichmännchen kontrolliert wird, in den Bau- und Plan-Modus. Hier ordnet man einzelne Schild-Tafeln an und baut Verbindungswege zwischen Türen und Leitern. Und das geht so: Man kann eine Tür, die rechts aus einem Schild führt mit einer Tür verbinden, die links in ein anderes Schild hineingeht. Oder eben eine Leiter, die oben aus einem Raum ragt, mit einer anderen, die unten ins nächste Schild hineingeht. Zurück im Action-Modus, kann meine Figur dann den neu geschaffenen Durchgang nutzen und von einem Schild zum nächsten gelangen.Warum das nötig ist? Weil der Weg zum Ausgang vielfach versperrt ist, weil Schalter bewegt oder Rätselgegenstände besorgt werden wollen. Mal liegt ein Schlüssel scheinbar unerreichbar, mal muss ein Stromkabel organisiert werden. Und durch kluges Schilder-Anordnen und Wege-Bauen kommt man eben doch irgendwie hin. Ein paar Kniffe machen euch das Leben schwer: Die Platzierung der einzelnen Schilder auf dem Hintergrund kann an einigen Punkten nicht beliebig verändert werden - z.B. ist ein Rohr im Weg oder eine der Tafeln fix mit einer Wand verschraubt. Zudem zeigt das Spiel im Bau- und Plan-Modus optisch an, welche Verbindungen ihr mit der Spielffgur schon benutzt habt - indem diese gestrichelt gekennzeichnet werden. Löscht oder verändert man nun diese Verbindung, werden Spielfigur und beschaffte Items zum Start des aktuellen Rätsels zurückgesetzt! Daher muss man stets vorausschauend planen, um zum Ziel zu gelangen.