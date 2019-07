Gute Zeiten für Retro-Spieler mit einem Herz für altmodische Ego-Shooter! Die freuen sich nämlich nicht nur auf Hellbound, zelebrieren jetzt schon das frisch erschienene Dusk und ballern sich demnächst durch Ion Maid… Verzeihung: Ion Fury, das von jener Technik befeuert wird, die schon Duke Nukem 3D antrieb – sie ziehen auch durch die Welt von Amid Evil, das nicht weniger ist als ein Crossover aus Quake und Hexen bzw. Heretic. Und genau das haben wir im Test gemacht.

Amid Evil lebt von seinem einfallsreichen Leveldesign und schneller, präziser Action.

Natürlich erzählt auch Amid Evil eine Geschichte; irgendeine Mär vom Champion, der das Land von einem ominösen Bösen befreien soll. Nur spielt die im Grunde nicht die geringste Rolle. Und das muss sie auch nicht. Die mythische Fantasy dient vielmehr als eine Art Palette, mit der im Kopf einzigartige Bilder und Welten entstehen. Tatsächlich ist es genau das, was für mich den Reiz an Spielen alter Schule ausmacht: Ich bekomme keinen „fertigen“ Schauplatz vorgesetzt, sondern erschaffe aus Andeutungen meine eigene Vision des virtuellen Eskapismus. Der Kopf ist immer stärker sein als ein fertiges Szenario!Das funktioniert hier auch deshalb so gut, weil Geometrie, Größe und Gestaltung der Kulissen mit z.B. realistischer Architektur kaum etwas gemein haben. Immerhin rennt man als Axt schwingender Held mit einem Affenzahn durch teils riesige Hallen und Höhlen, die von breiten Fluren durchzogen sind. Sieben Episoden mit je drei weitläufigen Levels und einem Bosskampf hat das neuseeländische Studio Indefatigable erschaffen und erfreulicherweise unterscheiden sich die Abschnitte vor allem visuell sehr stark voneinander. Auf fliegenden Inseln ist man ebenso unterwegs wie in aus Stein gehauenen Burgen sowie mit mechanischen Fallen durchzogenen Gemäuern. Einzigartig ist spätestens die letzte der sieben Umgebungen:eine seltsame Anderswelt, die sich auf eigenwillige Art durch den dreidimensionalen Raum windet.Schön, dass sich auch die Kreaturen der Schauplätze stets voneinander unterscheiden und praktisch nie in den anderen vorkommen – weniger schön allerdings, dass sich ihr Erscheinungsbild nur begrenzt in einzigartigen Verhaltensmustern niederschlägt. Natürlich sind fliegende Geschütze etwas anderes als flinke Nahkämpfer oder sich teleportierende Angreifer. Doch zum einen hält sich die Variation vor allem innerhalb thematisch gleicher Abschnitte in starken Grenzen, weil meist die gleichen Feinde in ähnlicher Zusammenstellung angestürmt kommen.Zum anderen variiert das Verhalten der Gegner insgesamt zu wenig. Manche sprinten auf den Champion zu, andere halten sich eher im Hintergrund auf. Einzigartige Aktionen, die einen spätestens in wechselnder Zusammenstellung der Gegnergruppen zum taktischen Umdenken zwingen, sucht man fast durchgehend vergebens. Hat man die schnellen Biester erledigt, nimmt man sich in Ruhe die starken langsamen vor. Raffinierte Waffen oder Aktionen auf Seiten der Bösewichte wären wichtig gewesen, um starke, spielerisch interessante Kreaturen zu erschaffen. Doch selbst Bosskämpfe bestehen bis auf ein, zwei Ausnahmen aus profanem Draufhalten. Besondere Schwachstellen oder gar verschiedene Phasen kennen die Endgegner nicht.