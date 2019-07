Neben der großen Kampagne, die von 310. bis 190 v.Chr. spielt, kann man als Solist noch auf das 15 Züge kurze Pyrrhus-Szenario zugreifen, um sich ab 281 v.Chr. als Römer ganz Italien einzuverleiben.

Man hat die Wahl zwischen etwa 70 Völkern von den Pikten bis zu den Skythen.

Wie kann man interessierte Spieler daran hindern, möglichst motiviert in eine 4X-Strategie abzutauchen, die von komplexen Zusammenhängen lebt? AGEod macht es vor: Die Franzosen verzichten auf ein interaktives Tutorial und schicken mich nach der Installation aus dem Spiel raus zu YouTube, wo mich fünf Videos erwarten. Die erklären mir einiges über Gebäude, Handel, Diplomatie, Staat und Kampf, aber hinterlassen viele Fragezeichen, so dass man nach dem Start des ersten Szenarios "Grand Campaign" natürlich auf selbige klickt. Die Symbole wiederum führen zwar zu einer In-Game-Hilfe, die aber immer noch lückenhaft ist - es gibt im Spiel lediglich eine Suchfunktion für antike Orte, aber keine umfassende interaktive Enzyklopädie à la Civilization.Kaum erlebt man seine erste Schlacht, und wundert sich, dass man keinerlei Einfluss auf Aufstellung, Taktik, Formationen & Co hat, darf man, wenn einem das nicht reicht, erneut das Spiel verlassen, um steuerbare rundenbasierte Gefechte im Gelände zu erleben - und zwar in Field of Glory 2 (FoG2), das 2017 von Byzantine Games entwickelt wurde. Richtig gehört: Man muss Field of Glory: Empires beenden, dann FoG 2 starten, dort auf "Battles" und danach auf "Empires Battle" klicken, darf dann im Gelände auch Einheiten manuell bewegen und soll das Ergebnis der Schlacht in das aktive Spiel importieren. Ach so: Das kann man natürlich nur machen, wenn man auch FoG2 gekauft hat. Jetzt mal ganz im Vertrauen, AGEod: Geht's nicht noch umständlicher, vielleicht über Disketten? Immerhin gibt es eine deutsche Übersetzung der Texte - die allerdings auch ihre Tücken hat.Natürlich zählen für diesen Test nur die vorhandenen Möglichkeiten. Deshalb werde ich die Geländetaktik aus FoG2 hier nicht berücksichtigen, die übrigens von Richard Bodley Scott konzipiert wurde, der Field of Glory im Jahr 2008 als Tabletop-Brettspiel mit historischen Schlachtsimulationen in diversen Epochen schuf. Und gerade deshalb bin ich als Wargamer vondiesem militärischen Aspekt des Spiel enttäuscht, das sich letztlich mit Imperator: Rome messen muss. Es inszeniert trotz dieser möglichen Grundlage lediglich passive Gefechte, sowohl an Land als auch zur See, die zwar das Würfelregelwerk sowie Werte für Defensive, Offensive und Boni im Gelände sowie Frische und Erfahrung nutzen: Daher siegt hier oft nicht die größere, sondern letztlich effizientere Armee. Aber ich habe keinerlei taktischen Einfluss - obwohl das bekanntlich die große Schwäche der Paradox-Strategie ist.Was darf ich also selbst vor einer Schlacht entscheiden? Ich darf lediglich einen General aussuchen sowie die Armee aus Truppentypen wie leichte und schwere Infanterie, Plänkler sowie Kavallerie zusammen setzen. Zwar muss man auf dem Weg zum Ziel auf die Versorgung achten, die übrigens gerade zur See mit den Flottenverbänden ebenfalls nicht gut visualisiert wird: Man kann aber weder Aufstellung, Formationen noch Staffelungen, weder Reaktionen noch Reserven oder Taktiken festlegen - man hat hier sogar weniger indirekte Möglichkeiten als in Imperator: Rome, wo man ja u.a. einzelne historische Spezialmanöver sowie Platzierungen von Truppentypen wählen konnte! In einer Schlacht schaut man also zu, wie sich die Einheiten leidlich animiert in fader Kulisse ohne Zoomfunktion erst aus der Distanz beschießen, dann in den Nahkampf gehen, teilweise mehrmals, bis es einen Sieger gibt. Sehr schnell geht man angesichts dieser schwachen Inszenierung dazu über, sich einfach die Ergebnisse anzeigen zu lassen.