Als große Schwester muss sich Tove um ihren kleinen Bruder Lars kümmern.

Simples Item-Management, gute Rätsel. So soll es sein!

Schon im Einstieg schaffte es Röki, mich mit dem zauberhaften Soundtrack und der atmosphärischen Akustik in seine nordische Märchenwelt zu entführen: Der tosende Wind, der durch die mächtigen Wälder saust und das Glitzern der Sonne über der mit Schnee bedeckten Berglandschaft. Sofort fühlte ich mich an tolle Urlaube inmitten der unberührten Natur von Schweden und Norwegen zurückversetzt. Irgendwo dazwischen das fröhliche Kichern von Lars und seiner großen Schwester Tove, die sich liebevoll um ihren Bruder kümmert.Doch wer Märchen kennt, der weiß, dass das anfängliche Idyll trügt: Während Tove gerade ihren fröhlich auf dem Bett springenden Bruder mit einer Gute-Nacht-Geschichte beruhigen will, bricht plötzlich ein riesiges schwarzes Monster durch das Fenster im Schlafzimmer, sodass ein Großteil des Hauses zusammenstürzt. Doch zum Glück scheint Tove in den letzten Jahren gelernt zu haben, wie man mit tragischen Situationen umgeht: Schnell bugsiert sie Lars in den Keller, repariert mit Teilen aus der Umgebung eine Taschenlampe, befreit den an der Decke festhängenden Schlitten und flieht mit Lars in den Wald.Besonders in den ersten Spielstunden wurden die Rätsel wunderbar immersiv in die Geschichte integriert. Röki nutzt dabei bekannte Komfort-Mechaniken aktueller Point&Click-Abenteurer: So muss man nicht jeden Pixel mit der Maus absuchen, sondern kann interaktive Gegenstände aufleuchten zu lassen. Angenehm ist außerdem das Rätsel-Inventar, das stets eine übersichtliche Anzahl an Dingen enthält, die sich vor allem mit dem Controller schnell kombinieren lassen; mit der Maus gestaltet sich das ganze leider etwas hakeliger. Nach der erfolgreichen Flucht wird Lars jedoch erneut vom schwarzen Monster gepackt und in ein magisches Portal gesaugt. Tove muss sich völlig allein auf eine lange Reise begeben, um Lars wiederzufinden. Dies ist wörtlich zu nehmen, denn mit zehn bis 15 Stunden bietet Röki eine lange Spielzeit mit vielen Rätseln, Umgebungen und märchenhaften Kreaturen.