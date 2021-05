Mit Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground inszeniert Gasket Games erstmals Schlachten in der Fantasy-Welt von Games Workshop. Die Briten wollten mit einem Neustart frischen Wind in ihr ältestes Tabletop-System bringen. Doch während es sich am Spieltisch aller Kontroversen und anfänglicher Regelprobleme zum Trotz durchsetzen konnte, blieb Warhammer Fantasy durch die Total-War-Ableger digital überrepräsentiert. Strom Ground soll diese Lücke jetzt schließen. Ob das gelingt, zeigt der Test.

Es wird auch auf Waldlichtungen gekämpft. Die Arenen sind recht überschaubar.

Öffnet man auf dem Schlachtfeld eine Truhe, erhält man nach dem Kampf zufällige Beute.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ist klassische Rundentaktik, die als Rogeelite inszeniert wird. Mit den rechtschaffenen Stormcast Eternals (einer Art Fantasy-Space-Marines), geisterhaften Nighthaunts oder der ekligen Madensippe unter dem Banner von Nurgle bewege ich in eher kleinen Hexfeld-Arenen meine Einheiten, führe Angriffe, Zauber oder Spezialfähigkeiten durch und versuche die Fähigkeiten meiner Kämpfer zu kombinieren, um in den knackigen Gefechten die Oberhand zu behalten. In zufälligen Missionen vernichte ich alle Feinde, erobere Kontrollpunkte, aktiviere Schalter und schalte in fiesen Bosskämpfen die Anführer meiner Widersacher aus. Zudem gibt es viele Truhen und Behälter, die mir zufällige Ausrüstungsgegenstände, Truppen oder Fähigkeiten ausschütten, die mir im Stile eines Sammelkartenspiels im Menü zur Verfügung stehen, um meine Truppen zwischen den Einsätzen aufzurüsten oder zu spezialisieren. Verliere ich eine meiner Einheiten, ist sie übrigens dauerhaft ausgeschaltet und kann nur durch einen der seltenen Wunderpunkte im Auswahlbildschirm wiederbelebt werden.Stirbt allerdings mein Held auf dem Schlachtfeld, ist die Kampagne vorbei. Zwar kann ich alle gefundenen Gegenstände sowie Truppenlevel behalten, allerdings muss ich von vorne beginnen, um mich erneut zum Boss durchzuschlagen. Und das passiert zunächst häufiger, da Einheiten ohne Fähigkeiten, Waffen, Rüstungen und Co. zunächst nicht stark genug sind, um gegen starke Feinde zu bestehen. Somit bin ich oft damit beschäftigt, bestimmte Missionen immer wieder zu spielen, da die Zahl der Ziele und Schlachtfelder begrenzt ist, was gerade in den ersten Stunden eher frustriert als motiviert. Zudem ist nervig, dass ich zwar alle meine Einheiten nach einem Tod behalte, aber nur zwei meiner Veteranen-Trupps in eine neue Kampagne mitnehmen kann.Insgesamt erinnern die Schlachten zudem eher an den kleineren Taktik-Ableger Warcry als an das Hauptspiel Age of Sigmar: Während der Fantasy-Nachfolger nämlich nach wie vor mit großen Schlachtfeldern, vielen Einheiten und großen Formationen protzt, wirkt Stom Ground mit seinen engen Arenen und wenigen Kämpfern im Vergleich eher begrenzt. Zudem werden nicht von Anfang alle der zuvor gewählten Einheiten aufgestellt. Wie beim Sammelkartenspiel Hearthstone hortet man Energiepunkte zum Beschwören neuer Kämpfer. Diese steigern sich mit jeder verstrichenen Runde, sodass jederzeit klar ist, ab welchem Zeitpunkt man welches Gruppe in den Kampf schicken kann. Zudem werden nicht verwendete Punkte in Aether umgewandelt, was für Spezialfähigkeiten genutzt werden kann. Das funktioniert zwar ordentlich, allerdings fehlt so der epische Aufmarsch einer großen Fantasy-Schlacht. Die Gefechte Storm Grounds wirken eher wie kleinere Scharmützel - und zum Teil eher wie ein Sammelkartenspiel-Hybrid als eine Umsetzung großer Tabletop-Strategie.Immerhin gelingt es den Entwicklern auf Basis simpler Grundmechaniken - Einheiten können sich entsprechend ihrer Reichweite bewegen und anschließend angreifen oder eine Fähigkeit benutzen - einigermaßen interessante Kombos zu inszenieren. Habe ich die entsprechenden Gegenstände und Fähigkeiten gefunden, kann ich z.B. meine Anführerin auf Seiten der Stormcast Eternals zu einer resilienten, effizient blockenden Kriegerin ausbauen, die bei jedem parierten Schlag Lebenspunkte dazugewinnt. Mit dem Buff ihres Schildes verdoppelt sie zudem diese dazugewonnenen Punkte und erhöht ihre generellen Lebenspunkte - und steht dann noch eine Gruppe Nahkämpfer auf einem Feld neben ihr, die per passiver Fähigkeit durch "Beschützen" die Verteidigung erhöhen, kann sie viel potentiellen Schaden aufsaugen und negieren, ohne dadurch einen großen Nachteil zu erlangen.