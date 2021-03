Survivalspiele sind die Speerspitze der Early-Access-Hoffnungen: The Forstest, Stranded Deep, Day-Z, Rust, Subnautica sind da nur einige Vertreter des durchaus breit aufgestellten Genres. Mit Breathedge versucht sich RedRuins Softworks jetzt an der Survival-Mischung Einzelspieler, Weltraum und Humor. Kann das gutgehen?

Subnautica im Weltraum



Technisch liefert Breatheadge dank Unreal Engine durchaus ab.



Das klingt für euch nach Subnautica? Richtig! Im Grunde spielt sich Breathedge wie die Unterwasser-Erkundung von Unknown Worlds, nur eben im Weltraum. Hier allerdings ganz ohne die subtilen Horror-Töne oder das teils wundervolle Karibik-Flair des Überlebenskampfes im Ozean. Stattdessen schwebt man zunächst mit einem viel zu kleinen Sauerstoffvorrat viel zu langsam durch die somit drastisch begrenzten Weiten und versucht zunächst Kleinkram wie Metall, Gummi, Eis & Co. Zusammenzukratzen, um erste Billig-Werkzeuge, Wasser und Nahrung herzustellen. Selbstverständlich gibt es wie in jedem Survivalspiel dieser Art entsprechende Leisten, die mit wiederholt hergestelltem Kram gefüllt werden wollen.

Mein ganz privater Müllhaufen. Es lohnt nicht, Ressourcen in Kisten und Schränke zu investieren. Schritt für Schritt bastelt man sich so neue Schubdüsen, größere Sauerstoff-Vorräte und erkundet ein zerstörtes Modul nach dem anderen. Hier findet man meist andere, recht doof gestorbene Astronauten, hört sich den lustig gemeinten Kommentar des eigenen Anzugs an und sammelt weiter Baupläne, Rohstoffe und Gedöns, um voranzukommen. Ein echtes Problem bleibt dabei der Sauerstoff, ohne den man in Sekunden das Zeitliche segnet, denn schon bald muss man sich zu weiter entfernten Bereichen aufmachen. Diese erreicht man aber nur, wenn man zwischendurch Sauerstoffstationen errichtet, an denen man seinen viel zu kleinen Vorrat wieder auffüllen kann. Das schränkt die Bewegung in der eigentlich offenen Welt deutlich ein und führt zu schnell ermüdenden Rückreisen und einer viel zu starken Limitierung des Sammeln und Bastelns, was in einem starken Kontrast zum selbstironischen Ton von Breathedge steht.

Eine Warnung vorweg: Breathedge ist eines dieser „Haha-Lustig-Spiele“. Heißt: Hier will wirklich alles albern und komisch sein. Das resultiert in einem nervigen Raumanzug, der auf „lustige“ Weise Missionen verteilt oder Dinge kommentiert. Es gibt Pups-Booster für den Raumanzug, Kondome werden zu Sauerstoff-Reservoirs aufgeblasen und große Mayo-Tanks in Raumschiffkerne geschossen, um die Strahlung zu senken. Es wird die vierte Wand gebrochen, das Spiel nimmt sinnloses Crafting und stumpfes Erkunden anderer Survival-Vertreter aufs Korn und präsentiert sich generell selbstironisch. Achso – und da gibt es noch das Universalwerkzeug „Unsterbliches Huhn am Stock“ mit dem man Sauerstofflecks schließt und Strom neutralisieren kann. Da habt ihr keine Lust drauf? Dann macht bloß einen großen Bogen um dieses Spiel! Denn obwohl durch die schiere Anzahl an „Witzen“ die eine oder andere Pointe durchaus verfängt, habe ich bei den meisten Schenkelklopfern einfach nur gehofft, dass der Spaß hoffentlich bald vorbei ist.Aber worum geht es überhaupt? Auf dem interstellaren Weg zur Beerdigung des eigenen Opas gibt es einen Unfall und das gigantische Linienschiff, an dem das eigene Mini-Shuttle angedockt ist, zerlegt sich über die Länge eines ganzen Asteroidenfeldes. Mit nichts als einem einfachen Raumanzug ausgestattet, muss man zunächst überleben um anschließend aus dieser ungünstigen Lage gerettet zu werden – und bestenfalls noch herausfinden, was eigentlich passiert ist. Dazu muss man sich nach und nach in Richtung des Kerns des explodierten Liners bewegen und dabei ständig neue Werkzeuge, Module und Rohstoffe erforschen, eine eigene Basis errichten und immer mehr Zeug craften, um voranzukommen.