Seit dem 4. Februar laden euch Slitherine und Byzantine Games für knapp 25 Euro zu einer Runde militärischer Taktik im Mittelalter ein. In Field of Glory 2: Medieval geht es um Kriege in der Zeit der Könige, Ritter, Templer und Troubadoure. Wir haben den Vorhang geöffnet und verraten im Test, ob die Schlachten zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert auf dem PC unterhalten können.

Noch steht alles in Reih und Glied: Aber nach wenigen Zügen können sich trotz klarer Strukturen auch recht chaotische Schlachten entwickeln.

Was ist viel älter als das Videospiel? Richtig: Das Brettspiel. Auf dem Tisch erfreut sich das Kriegsspiel in all seinen Facetten schon seit Jahrhunderten großer Beliebtheit - einer der prominentesten Vertreter heißt Schach, das auch im Europa des Mittelalters gespielt wurde. Etwas weniger bekannt dürfte "Field of Glory: Ancient and Medieval Wargaming Rules" sein. Aber nichtsdestotrotz führten diese Tabletop-Schlachten von Richard Bodle Scott, Simon Hall und Terry Shaw die lange Ahnenreihe rundenbasierter Wargames im Jahr 2008 fort - mehr zum Brettspiel findet hier.Natürlich gibt es gravierende Unterschiede zwischen dem, was als "Schachzabel" schon zu den sieben Tugenden der Ritter gehörte und dem, was Magnus Carlsen seit 2013 dominiert, sowie dem, was man digital in Field of Glory 2: Medieval (FoG2:M) auf Grundlage der Tabletop-Regeln am PC erleben kann. Aber letztlich geht es um Züge mit spezialisierten Einheiten, die im Idealfall über clevere, miteinander verbundene Bewegungen in einem Gelände zu Kontrolle, Dominanz und schließlich dem Fall des Königs bzw. zum Sieg führen. Diese simulativen Aspekte führen einerseits zu deutlich komplexeren Abläufen als etwa in einem Fantasy General 2: Invasion Nur können digitale Wargames die zeitlose Faszination dieser Mechaniken selten so einfangen und frisch interpretieren, dass moderne Klassiker entstehen - das liegt auch daran, dass man meist viel Masse und Regeln ins Feld schickt, aber daraus letztlich zu wenig unterhaltsame Klasse in Bewegung entsteht. FoG2:M wirbt mit 100 "historischen" Einheiten und 29 Fraktionen von den Schotten über die Deutschritter bis zu den Wolgabulgaren, aber letztlich darf man das nicht allzu genau nehmen, wenn man sich etwas mit Militärgeschichte beschäftigt - nichtsdestotrotz ist das ein Spiel, das zumindest einen historischen Ansatz verfolgt. Immerhin kann man auch Hastings (1066) und andere berühmte Schlachten nachspielen, wobei authentische Kontingente auf Seiten der Normannen und Angelsachsen zum Einsatz kommen.Was in der Theorie mit seinen berühmten Vorbildern und Kampagnen zumindest ebenso verlockend klingt wie das Artdesign auf den ersten Blick im Hauptmenü edel anmutet, entpuppt sich nach dem Start leider als etwas zu oberflächliches Update von Field of Glory 2 (FoG2) von 2017, das bekanntlich in der Antike spielte. Zwar hat Byzantine Games den Einstieg erleichtert, zumal man seine im Vergeich zu Alexanders Zeiten kleinere Armeen komfortabler managen kann. Aber nach vier Jahren hätte ich erwartet, dass man sowohl die Einheiten als auch die Spielmechanik stärker modernisiert. So werden Kenner auf viele vertraute Figuren, Animationen und Abläufe, aber letztlich zu wenige Fortschritte treffen - selbst die Elefanten tauchen in den Statistiken auf.