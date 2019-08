Nachhaltig siedeln

Der Weltraum ist kein Kindergeburtstag – vor allem nicht als planetarer Siedler in Imagine Earth. Waldbrände, Wüstenbildung, das Schmelzen der Polkappen und feindliche Übernahmeversuche an der Börse: In der futuristischen Aufbaustrategie gilt es vieles zu berücksichtigen, wenn man nachhaltig die eigene Zukunft sichern möchte.