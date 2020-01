Doom im Jahr 2016 war so etwas die Wiedergeburt des Oldschool-Shooters auf AAA-Niveau. Im Vordergrund standen schnelle Action, geschickte Bewegung und brachiale Gewalt. Mit Doom Eternal will id all das noch eindrucksvoller inszenieren. Wir konnten die ersten drei Stunden Probe spielen.

Herrlich brutal: Die Glory Kills sind drüber wie immer.

Was haben Cannibal Corpse, Aborted, und Thy Art Is Murder gemeinsam? Genau! Doom (2016) könnte die Videospiel-Werdung ihrer Riffs und Breakdowns sein. Das Reboot der traditionsreichen Shooter-Reihe traf vor vier Jahren den Nerv all jener, die sich den klassischen Hochgeschwindigkeits-Shooter im modernen Gewand gewünscht hatten. Und, um diese Einleitung abzukürzen: Doom Eternal greift die Death-Metal-Formel aus brachialer Gewalt, unbedingter Gnadenlosigkeit sowie unablässigem Dauerfeuer auf - und dreht dabei alle Regler auf Elf.Alles an Doom Eternal ist größer, umfangreicher, brachialer und kompromissloser als im Vorgänger. Da ist zum Beispiel der Schauplatz: Ballerte man sich 2016 noch hauptsächlich über den Mars und durch Stahl-Korridore, bietet die im Jahr 2151 von Dämonen überrannte Erde erheblich mehr Abwechslung. Egal ob überwuchertes Heiligtum, schneebedeckte Dämonen-Festung oder in großen Schlachten gegen die Höllen-Horden komplett ausradierte Städte, in denen gigantische Mechs im Todeskampf mit riesigen Ausgeburten der Hölle erstarrt sind: Jeder Ausblick in der fantastischen neuen Idtech-7-Engine, die vor allem im Panorama glänzt, ist ein Plattencover.Und auch die Story präsentiert sich erstaunlich episch. Der ewige Kampf zwischen dem Doom Slayer, der als Ein-Mann-Killerkommando in die Schlacht gegen die Hölle geschickt wird, bekommt jetzt dank kurzer Cutscenes mehr Hintergrund. Wie Executive Producer Marty Stratton im Gespräch betont, will man das Doom-Universum aber so effizient wie möglich porträtieren – wer jetzt also Angst vor ausufernden Dialogen oder gar einem sprechenden Protagonisten hat, der kann sich wieder hinsetzen.Der Doom Slayer marschiert hier ebenso stoisch durch die epischen Schauplätze wie im Vorgänger und ignoriert dabei zahllose gut gemeinte Ratschläge. Sowohl das bettelnde Flehen der gottgleichen Höllenpriester (die ersten Opfer im Kreuzzug gegen die Hölle) als auch die Sanktionsdrohungen der Alien-Engel „Wächter“, die die Hölle auf Erden als notwendige Buße der Menschheit betrachten. Das wird herrlich trocken inszeniert: etwa wenn der Protagonist den Höllenpriestern wortlos den abgeschlagenen Kopf ihres Kollegen präsentiert.