Viele Rätselspiele werden schnell sehr schwer, was irgendwann frustrierend sein kann. Hier versucht Felix the Reaper Abhilfe zu schaffen, indem man sich optional anzeigen lassen kann, auf welches Feld man als Nächstes ziehen muss, um seinem Ziel näher zu kommen. Außerdem kann man die aktuelle Handlung rückgängig machen oder von vorne beginnen. Auch wenn die Level teilweise sehr knifflig waren, kam es durch diese kleine Hilfestellung nie zu einem Sackgassen-Gefühl.

Denn während man zu Beginn nur wenige Objekte drehen muss, kommen im Verlauf des Spiels immer mehr Gegenstände hinzu: Man muss z.B. Holzhaufen, Fässer oder Jagdtrophäen an einer Ecke des Spielfelds einsammeln, um sie an der richtigen Stelle auf der komplett anderen Seite zu platzieren. Jetzt hat man zwar für Schatten gesorgt, aber oft gibt es noch viele weitere Hindernisse, die es zu lösen gilt, bis das Level beendet ist und Felix auf einem Dancefloor im Discokugel-Licht abhottet.

Sobald ein schattiger Pfad entstanden ist, kann man ihn per Mausklick zu seinem Ziel bugsieren. Erfreulich ist, dass man nach einer kurzen Animation sofort weitermachen kann, wenn Felix aus Versehen auf einem Sonnenfeld landet. Später erhält man immer mehr hilfreiche Items, die einem u.a. zeigen, wie sich Licht und Schatten verhalten, wenn man Gegenstände dreht, was sehr hilfreich ist.

Die zehn Titel sind cool, aber schade ist, dass sich Felix nicht wirklich zum Takt der Musik bewegt. Als Schattenwesen darf er bei seiner Arbeit niemals dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Deshalb geht es in Felix The Reapervor allem darum, Gegenstände so zu platzieren, dass sie einen Schatten für Felix werfen.

Um irgendwann endlich seinen Schwarm Betty, eine Angestellte des Ministeriums für Leben zu treffen, will Protagonist Felix so viele Menschen wie möglich umbringen. Nein, keine Sorge, er ist kein Massenmörder, sondern ein pflichtbewusster Sensenmann des Todes-Ministeriums. Um Betty irgendwann zu beeindrucken hat er sich provisorisch schon mal das Tanzen beigebracht. Dies erklärt, wieso Felix sich stets Hüften schwingend und Purzelbäume schlagend durch die Level bewegt. Das sieht nicht nur sehr witzig aus: Als Spieler kann man jederzeit einen anderen Song auf seinem Walkman abspielen.

So funky wurde der Sensenmann wohl noch nie inszeniert! Richtig gut gefallen hat mir außerdem, dass sich jede Mission aus verschiedenen Leveln zusammensetzt, die am Ende eine kleine Geschichte erzählen. Während man im ersten Level erst mal einen Kopf abtrennen muss, gilt es im zweiten Level ein Fass zu beschaffen, im dritten den Kopf an einer Stelle aufzuhängen und im letzten Leveldas Missionsziel mit dem zuvor gewonnen Fass zu überrollen. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass die Geschichte makaber, aber sehr lustig ist, was durch die kuriosen Charaktere und Szenarien verstärkt wird. Mal muss Felix durch eisige Schneewelten tanzen, dann wieder durch sonnige Raststätten im 80ies-Look.







Ich konnte es jedes Mal kaum erwarten, eine neue Mission anzunehmen, um zu erfahren, an welchem Ort Felix als Nächstes eingesetzt wird. Um seine Quote zu halten und möglichst viele Menschen zu erledigen, muss man als Spieler effizient vorgehen. Schafft man das Level in einer bestimmten Zeit oder nutzt nur wenige Schritte, winken Bonus-Herausforderungen. Zusätzlich wird ein Hardcore-Modus freigeschaltet, der die Gewinnbedingungen verschärft. Diese Belohnungen erhöhen den Wiederspielwert, da man sich einerseits ziemlich anstrengen muss, man aber andererseits ein Level irgendwann so gut kennt, dass es Spaß macht, einen Speedrun hinzulegen.