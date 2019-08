Liberated ist eine interaktive Graphic Novel, die uns einen dystopischen Blick in die nahe Zukunft gewährt. Dabei sorgt die Mischung aus Comicbuch und Adventure für ein ungewöhnliches Spielkonzept. Wir haben uns Liberated auf der gamescom angesehen und verraten euch in der Vorschau, ob der Mix funktioniert.

Barry Edwards, kurz bevor er ins Visier des autoritären Regimes gerät

Immer wieder wechselt der Comic zu Adventure-Elementen.

Der technologische Fortschritt, der das Leben vereinfachen und bequemer machen sollte, dient der Regierung als perfektes Überwachungsinstrument: Ob Zahlungssysteme, Geräteordnung oder Social Media – jeder Mensch hinterlässt Daten im Netz, die von den Behörden genutzt werden, um ihn zu kontrollieren und zu manipulieren. Doch eine Widerstandsgruppe stellt sich den Machenschaften dieses autoritären Regimes in den Weg: Liberated.Wie in einem Comicbuch beginnt das Spiel mit dem Aufschlagen der ersten Seiten. Nach und nach erscheinen Bilder und Sprechblasen, die die Geschichte von Barry Edwards erzählen, der erst einmal einfach nur die nächste U-Bahn erreichen möchte. Das nächste Panel öffnet die erste spielbare Szenerie: Ein Sidescroller, in dem der Protagonist mithilfe von Quick-Time-Events seinen Weg über Gepäckstücke und an Passanten vorbei suchen muss, um seine Bahn rechtzeitig zu erreichen. Dabei kommt es auf Schnelligkeit an, denn seid ihr zu langsam, fährt der Zug ab und ihr müsst die Sequenz wiederholen.Weitere Seiten werden aufgeschlagen und die Handlung weitergesponnen. Dabei sind die immer wieder auftauchenden Spielsequenzen abwechslungsreich gestaltet. Manchmal geht es um bloße Entscheidungen wie Weglaufen oder Stehenbleiben. Dann wiederum um kleine Shooter-Sequenzen, in denen Drohnen abgeschossen werden müssen, oder Stealth-Action, um Polizei-Patrouillen heimlich zu umgehen.Währenddessen gerät Barry Edwards in einen Konflikt mit der Polizei und wird von einem plötzlich auftauchenden Mann mitgenommen, der aus vorerst mysteriösen Gründen von den Überwachungsinstrumenten der Regierung nicht gescannt oder erfasst werden kann. Doch schnell erfährt Barry: Dieser Mann gehört zu Liberated und er ist da, um ihn zu einem Teil der Widerstandsbewegung zu machen. Ein wenig erinnerte der Anfang an Filme wie Matrix oder Sin City und an die Internetbewegung Anonymous.Der wunderschön gezeichnete Schwarz-Weiß-Stil des Comics passt hervorragend zur düsteren Story. Doch so klar strukturiert wie die Grafiken soll die Handlung selbst nicht sein. So wird die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt: Neben Barry, der sich der Widerstandsbewegung anschließt, soll zu einem späteren Zeitpunkt auch aus der Sicht eines regierungstreuen Polizisten gespielt werden können, der natürlich eine ganz andere Meinungen zu dem Geschehen hat. So soll der Spieler immer wieder herausgefordert werden: Was bedeutet Richtung und Falsch, Gut und Böse? Und für welche Seite würdest du dich entscheiden?