Trackmania Nations kehrt zurück als eine Art Remake, das den internationalen Namenszusatz einfach abgelegt hat. Dabei ist der neue Teil des Arcade-Racers ganz eindeutig als das neue Stadion erkennbar, wenn man mit einem fiktiven Formel-Flitzer über Asphalt, Dreck und sogar Eis rast. Anderes wurde ebenfalls überarbeitet und mit einer Vorschau-Version konnten wir uns bereits einen Eindruck davon verschaffen.

Im Stadion um Bestzeiten rasen: Trackmania modernisiert das bekannte Prinzip, fügt neue Streckenelemente hinzu und verleiht dem Geschehen einen frischen Anstrich.

Stellt man's richtig an, kann man solche Kehren wie Steilkurven fahren.